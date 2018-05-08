Силовики проводять обшуки у Балоги та керівництва Мукачева

Працівники СБУ та НАБУ проводять серію обшуків у справі про масштабну корупційну схему в Мукачівській міській раді на Закарпатті.Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста.За попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 млн грн.Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міськради.Комплексні заходи з викриття корупції проводяться за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.За даними ЗМІ, Зокрема силовики проводять слідчі дії у мера Мукачева. Також НАБУ проводить обшуки у голови Мукачівської райради, почесного консула Словаччини в Ужгородіта його брата, а також екс-депутата Закарпатської облради та власника готелю «Ужгород»