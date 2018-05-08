Силовики проводять обшуки у Балоги та керівництва Мукачева

Силовики проводять обшуки у Балоги та керівництва Мукачева
Працівники СБУ та НАБУ проводять серію обшуків у справі про масштабну корупційну схему в Мукачівській міській раді на Закарпатті.

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста.

За попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 млн грн.
Силовики проводять обшуки у Балоги та керівництва Мукачева
Силовики проводять обшуки у Балоги та керівництва Мукачева

Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міськради.
Комплексні заходи з викриття корупції проводяться за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Силовики проводять обшуки у Балоги та керівництва Мукачева
Силовики проводять обшуки у Балоги та керівництва Мукачева

За даними ЗМІ, Зокрема силовики проводять слідчі дії у мера Мукачева Андрія Балоги. Також НАБУ проводить обшуки у голови Мукачівської райради Михайла Ланя, почесного консула Словаччини в Ужгороді Олега Адамчука та його брата Ігоря, а також екс-депутата Закарпатської облради та власника готелю «Ужгород» Олексія Баранюка.
Силовики проводять обшуки у Балоги та керівництва Мукачева
Силовики проводять обшуки у Балоги та керівництва Мукачева
Силовики проводять обшуки у Балоги та керівництва Мукачева
Силовики проводять обшуки у Балоги та керівництва Мукачева
Силовики проводять обшуки у Балоги та керівництва Мукачева
Силовики проводять обшуки у Балоги та керівництва Мукачева

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Теги: обшук, СБУ
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Коментарі 1
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ПРОКЛЯТІ ОБКРАДЕННИМ НАРОДОМ (без індексацій заплат та пенсій і вкраденними-неповернутими заощадженнями ощадбанку урср) ВОРЮГА ЯЙЦЕНЮК-КУЛЯВЛОБ З ВОРОВСЬКИМ КАБМІНОМ ТА ХЄРАНТОМ-ВОРОМ клоуном зеленським І ХРЯКОМ ПОРОШЕНКОМ,ЩОБ ВИ ПОДОХЛИ НА ДОВІЧНОМУ УВЯЗНЕННІ НА НАРАХ ЗА ПОГРАБУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ україни!!!!!!!!
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