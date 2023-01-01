Водій, що вбив дитину на Волині і втік за кордон, вже у міжнародному розшуку





У період, поки правоохоронці проводили експертизи та готували підозру, чоловік разом з сім’єю виїхав за кордон, повідомляє



Нагадаємо, аварія сталась 25 січня у селищі Торчин. Того дня двоє малолітніх сестер, яким було по шість та десять років, йшли до школи. Дівчата переходили дорогу, але водій Daewoo не зупинився і збив одну з пішохідок. Як наслідок, дитина потрапила у реанімацію. Після 15 днів дівчинка померла у медзакладі від важких травм.



Того ж дня поліція відкрила кримінальне провадження. Однак підозри у цій справі водій тривалий час не отримував. У понеділок, 9 жовтня матір загиблої дитини Галина Кунц повідомила, що за цей час чоловік виїхав за кордон.



«Прошу розголосу! Вбивця моєї доньки втік за кордон. <...> Винуватець Євген Бабич із Запорізької області ні разу не приїхав до нас. Він є просвітером і навіть нам слова “вибач” не сказав, а подзвонив після смерті дитини і сказав, що мені дуже пощастило, бо дитина в рай попала», – розповідає жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська поліція оголосила у міжнародний розшук 50-річного водія, який на смерть збив шестирічну дівчинку.У період, поки правоохоронці проводили експертизи та готували підозру, чоловік разом з сім’єю, повідомляє Zaxid.net Нагадаємо, аварія сталась 25 січня у селищі Торчин. Того дня двоє малолітніх сестер, яким було по шість та десять років, йшли до школи. Дівчата переходили дорогу, але водій Daewoo не зупинився і збив одну з пішохідок. Як наслідок, дитина потрапила у реанімацію. Після 15 днів дівчинка померла у медзакладі від важких травм.Того ж дня поліція відкрила кримінальне провадження. Однак підозри у цій справі водій тривалий час не отримував. У понеділок, 9 жовтня матір загиблої дитиниповідомила, що за цей час чоловік виїхав за кордон.«Прошу розголосу! Вбивця моєї доньки втік за кордон. <...> Винуватецьіз Запорізької області ні разу не приїхав до нас. Він є просвітером і навіть нам слова “вибач” не сказав, а подзвонив після смерті дитини і сказав, що мені дуже пощастило, бо дитина в рай попала», – розповідає жінка.

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