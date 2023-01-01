Смертельна ДТП на Волині: водій, який на смерть збив 6-річну дівчинку, втік за кордон

Смертельна ДТП на Волині: водій, який на смерть збив 6-річну дівчинку, втік за кордон
Чоловік, який 25 січня на смерть збив 6-річну дівчинку в Торчині, втік за кордон.

Про це інформує ВСН з посиланням на допис мами загиблої дівчинки Галини Кунц у соцмережах.

«25 січня двоє моїх дітей ішли до школи. Старшій Вероніці було 10, а молодшій Мілі 6 років. Вони стояли на дорозі і уважно дивилися по сторонам. З лівої сторони їхала поліцейська машина і їх бачила, а з правої, зі сторони Польщі, їхав автомобіль. Діти рушили переходити дорогу!

Коли вони дійшли на другу половину дороги, автомобіль із сторони Польщі не збавляє швидкість і збиває Мілу, старша Вероніка встигає відскочити назад.

Ми були 15 днів в реанімації і 10 лютого Міла померла. Винуватець Євген Бабич із Запорізької області ні разу не приїхав до нас! Він є просвітером і навіть нам слова «вибач» не сказав, а подзвонив після смерті дитини і сказав, що мені дуже пощастило, бо дитина в рай попала!» - пише жінка.

Також вона звинувачує у бездіяльності поліцію, оскільки винуватця не притягнули до відповідальності і він зміг виїхати з країни.

«Слідчий викликав мене до себе 22 лютого на допит і почав захищати винуватця. Говорив, що він помалу їхав і навпроти їхала поліція, що він не може бути винуватий.

Пізніше він направив до мене соціальну службу, так як я мати одинока, вони перевіряли чи в мене є пилосос, праска і яка техніка, чи мала дитина одяг і так далі. Ціле літо допитували старшу Вероніку. Щоразу вона мала показувати, як вони ішли і де вона з Мілою стояла останній раз!

В червні я звернулася до адвоката, щоб він мені допоміг, але це вже було пізно, бо на початку травня слідчийн не відкрив кримінальне провадження на винуватця, а написав, що той просто свідок. А той тим часом виїхав із сім’єю за кордон!

Уже є висновки експерта про те, що водій мав час, щоб зреагувати.

Водія оголошено в розшук по Україні, але він уже за кордоном. Щоб справа зрушилася з місця, нам треба розголос», - пише жінка.

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Теги: ДТП, дитина
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