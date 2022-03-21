Шпигував за північним кордоном України: агент білоруського КДБ проведе за за ґратами 6,5 років





Про це



Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент білоруського КДБ, якого було затримано у результаті контрдиверсійних заходів на півночі України.



Зловмисником виявився громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі і тривалий час мешкає на Рівненщині.



Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу, де брав активну участь у бойових діях в Афганістані.



Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки.



Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника за місцем його проживання, під час чергової спроби передачі розвідданих до РБ.



Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.



Вироком Зарічненського районного суду зловмисника визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України). Йому призначено 6,5 років тюремного ув’язнення.



За процесуального керівництва обласної прокуратури підготовлено скаргу на вирок суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду з вимогою збільшити термін ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ Рівненщини 6,5 років за ґратами проведе житель Вараського району, який шпигував за північним кордоном України.Про це повідомили у Службі безпеки Рівненської області.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент білоруського КДБ, якого було затримано у результаті контрдиверсійних заходів на півночі України.Зловмисником виявився громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі і тривалий час мешкає на Рівненщині.Встановлено, що у поле зору білоруського КДБ він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ радянського союзу, де брав активну участь у бойових діях в Афганістані.Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів нашої держави та маршрути переміщення військової техніки.Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника за місцем його проживання, під час чергової спроби передачі розвідданих до РБ.Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони.Вироком Зарічненського районного суду зловмисника визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України). Йому призначено 6,5 років тюремного ув’язнення.За процесуального керівництва обласної прокуратури підготовлено скаргу на вирок суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду з вимогою збільшити термін ув’язнення.

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