Обрали голову Турійського районного суду





Про це сьогодні, 10 жовтня, повідомила



"Відповідно до протоколу зборів суддів Турійського районного суду Волинської області від 9 жовтня 2023 року на адміністративну посаду голови Турійського районного суду Волинської області обрано суддю Тітівалова Романа Костянтиновича строком на три роки з 10 жовтня 2023 року до 9 жовтня 2026 року", - йдеться в повідомленні.

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