Обрали голову Турійського районного суду
Сьогодні, 11:50
Обрали голову Турійського районного суду Волинської області.
Про це сьогодні, 10 жовтня, повідомила Судова влада України.
"Відповідно до протоколу зборів суддів Турійського районного суду Волинської області від 9 жовтня 2023 року на адміністративну посаду голови Турійського районного суду Волинської області обрано суддю Тітівалова Романа Костянтиновича строком на три роки з 10 жовтня 2023 року до 9 жовтня 2026 року", - йдеться в повідомленні.
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Про це сьогодні, 10 жовтня, повідомила Судова влада України.
"Відповідно до протоколу зборів суддів Турійського районного суду Волинської області від 9 жовтня 2023 року на адміністративну посаду голови Турійського районного суду Волинської області обрано суддю Тітівалова Романа Костянтиновича строком на три роки з 10 жовтня 2023 року до 9 жовтня 2026 року", - йдеться в повідомленні.
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