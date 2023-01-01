Обрали голову Турійського районного суду

Обрали голову Турійського районного суду
Обрали голову Турійського районного суду Волинської області.

Про це сьогодні, 10 жовтня, повідомила Судова влада України.

"Відповідно до протоколу зборів суддів Турійського районного суду Волинської області від 9 жовтня 2023 року на адміністративну посаду голови Турійського районного суду Волинської області обрано суддю Тітівалова Романа Костянтиновича строком на три роки з 10 жовтня 2023 року до 9 жовтня 2026 року", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, голова, суд, обрання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шпигував за північним кордоном України: агент білоруського КДБ проведе за за ґратами 6,5 років
Сьогодні, 12:04
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 12 – 15 жовтня
Сьогодні, 11:51
Обрали голову Турійського районного суду
Сьогодні, 11:50
На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда
Сьогодні, 11:23
Білий дім планує об’єднати в один пакет надання військової допомоги Україні та Ізраїлю, – ЗМІ
Сьогодні, 11:14
Схожі новини
На Волині судили адміністратора вайбер-чату про місця вручення повісток На Волині судили адміністратора вайбер-чату про місця вручення повісток
09 жовтень, 11:15
П’яного водія в Луцьку оштрафували на 50 тисяч і забрали права на 10 років П’яного водія в Луцьку оштрафували на 50 тисяч і забрали права на 10 років
08 жовтень, 12:02
Прокуратура зняла з луцької волонтерки звинувачення у торгівлі гуманітаркою Прокуратура зняла з луцької волонтерки звинувачення у торгівлі гуманітаркою
05 жовтень, 16:02
На Волині оштрафували директора фірми, яка вивозила деревину за кордон На Волині оштрафували директора фірми, яка вивозила деревину за кордон
27 вересень, 19:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Призначений за тиждень до окупації ЗАЕС гендиректор мав громадянство рф, – ЗМІ
Сьогодні, 13:05
 0
Водія, який збив дитину в Луцьку, оштрафували на 850 грн
Сьогодні, 12:44
 0
Через ракетний удар по Грозі вже – 53 загиблих, – поліція
Сьогодні, 12:30
 0
Через 16 місяців після загибелі на Волинь прибуде тіло Героя Ігоря Кузьмюка
Сьогодні, 12:17
 0
На Волині знову прогнозують морози
Сьогодні, 12:16
 0
Медіа
відео
1/8