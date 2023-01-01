Зеленський підписав закон про декларування

Зеленський підписав закон про декларування
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій.

Про це йдеться у картці проєкту закону на сайті парламенту, пише Громадське.

Нещодавно Верховна Рада підтримала законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування, проте не ухвалила головну правку про негайне відкриття реєстру декларацій.

Голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін заявляв, що закритий реєстр декларацій порушить обіцянки влади перед міжнародними партнерами, особливо в частині вступу до ЄС. Саме тому посли G7 окремо наголосили на відкритості реєстру.

Того ж дня депутати проголосували ще за один закон №9587-д — про притягнення до відповідальності за несвоєчасне декларування. Як писала фундація DEJURE, він має шкідливу правку: у разі брехні в декларації на суму до 1,3 млн гривень порушнику загрожує штраф від 17 тисяч грн — після сплати цього штрафу чиновника не вважатимуть таким, що притягувався до відповідальності. Тобто не вноситимуть до відповідного реєстру.

Чому законопроєкт про е-декларації такий важливий?

Відновлення електронного декларування для посадовців потрібне, зокрема, для виконання Україною семи рекомендацій на шляху до вступу в ЄС. Уже в жовтні Єврокомісія має надати звіт з оцінкою виконання Україною цих кроків. В уряді запевняли, що до цього часу в Раді буде остаточно ухвалений закон щодо е-декларування.

Окрім того, на важливості відновлення декларування для чиновників наголошував Міжнародний валютний фонд. Це потрібно для виконання зобов'язань України за Меморандумом у межах програми EFF.

Однак після термінового ухвалення законопроєкту в першому читанні народні депутати подали 457 правок до законопроєкту, причому багато з них є однотипними. Це могло затягнути розгляд.

А в переддень засідання голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін повідомив, що депутати на правоохоронному й антикорупційному комітетах розглянули нові правки до закону, які, зокрема, пропонують залишити декларації закритими.

Депутат Ярослав Железняк не впевнений, чи зарахують законопроєкт про повернення декларування як виконання одного зі структурних маяків МВФ через норму про те, що декларації ще рік будуть закритими для громадськості.

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Теги: Зеленський, закон, декларації
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