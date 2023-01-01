На Одещині є влучання по логістичній інфраструктурі





Про це Олег Кіпер.



"Вночі ворог протягом трьох годин вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 23 «шахеди» над Одеською областю. Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.



Кіпер вкотре закликав населення Одещини реагувати на повітряну тривогу та при небезпеці перебувати в укриттях.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Над Одещиною збили 23 ворожі дрони, але є і влучання по логістичній інфраструктурі.Про це повідомив голова Одеської ОВА"Вночі ворог протягом трьох годин вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 23 «шахеди» над Одеською областю. Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.Кіпер вкотре закликав населення Одещини реагувати на повітряну тривогу та при небезпеці перебувати в укриттях.Нагадаємо, що вночі захисники збили 27 «шахедів» з 36 , які росія запустила по Україні.

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