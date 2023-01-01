На Одещині є влучання по логістичній інфраструктурі
Сьогодні, 09:30
Над Одещиною збили 23 ворожі дрони, але є і влучання по логістичній інфраструктурі.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Вночі ворог протягом трьох годин вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 23 «шахеди» над Одеською областю. Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.
Кіпер вкотре закликав населення Одещини реагувати на повітряну тривогу та при небезпеці перебувати в укриттях.
Нагадаємо, що вночі захисники збили 27 «шахедів» з 36, які росія запустила по Україні.
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Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Вночі ворог протягом трьох годин вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 23 «шахеди» над Одеською областю. Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.
Кіпер вкотре закликав населення Одещини реагувати на повітряну тривогу та при небезпеці перебувати в укриттях.
Нагадаємо, що вночі захисники збили 27 «шахедів» з 36, які росія запустила по Україні.
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