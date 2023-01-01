На Одещині є влучання по логістичній інфраструктурі

На Одещині є влучання по логістичній інфраструктурі
Над Одещиною збили 23 ворожі дрони, але є і влучання по логістичній інфраструктурі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Вночі ворог протягом трьох годин вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 23 «шахеди» над Одеською областю. Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.

Кіпер вкотре закликав населення Одещини реагувати на повітряну тривогу та при небезпеці перебувати в укриттях.

Нагадаємо, що вночі захисники збили 27 «шахедів» з 36, які росія запустила по Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Одещина, атака, безпілотники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Одещині є влучання по логістичній інфраструктурі
Сьогодні, 09:30
Збройні сили вже знищили понад 283 тисячі російських окупантів
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 10 жовтня
Сьогодні, 09:13
Минулої доби під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 09:05
Вночі захисники збили 27 «шахедів» з 36, які росія запустила по Україні
Сьогодні, 08:53
Схожі новини
Окупанти атакували Україну безпілотниками Окупанти атакували Україну безпілотниками
14 вересень, 08:50
Нічна атака на Україну «Шахедами»: є постраждалі Нічна атака на Україну «Шахедами»: є постраждалі
13 вересень, 08:51
Росія вночі атакувала Одещину Росія вночі атакувала Одещину
07 вересень, 08:41
Показали наслідки обстрілу нафтобази на Рівненщині. ФОТО Показали наслідки обстрілу нафтобази на Рівненщині. ФОТО
10 серпень, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Одещині є влучання по логістичній інфраструктурі
Сьогодні, 09:30
 0
Збройні сили вже знищили понад 283 тисячі російських окупантів
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 10 жовтня
Сьогодні, 09:13
 0
Минулої доби під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 09:05
 0
Вночі захисники збили 27 «шахедів» з 36, які росія запустила по Україні
Сьогодні, 08:53
 0
Медіа
відео
1/8