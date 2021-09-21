Врятували життя: волинянці видалили величезну пухлину
Сьогодні, 06:08
Пацієнтка поступила в хірургічне відділення Нововолинської міської лікарні з гострою кишковою непрохідністю, здуттям живота, болями та блювотою.
Консервативне лікування позитивного успіху не дало, стан погіршувався. Тому було проведено оперативне втручання в ургентному порядку, - повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні.
«Під час операції виявлено велику пухлину товстої кишки з проростанням у праву нирку, проведено видалення правої половини товстої кишки (правобічну геміколектомію), з правобічною нефректомією одним блоком та холецистектомією», - йдеться у дописі.
Матеріал здано на гістологічне дослідження, яке підтвердило онкологію.
Жінка після пройденого лікування уже виписали додому.
"Нагадуємо: не зволікайте зі зверненням за медичною допомогою. Самолікування може шкодити вашому здоров’ю!" - зазначили медики.
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Консервативне лікування позитивного успіху не дало, стан погіршувався. Тому було проведено оперативне втручання в ургентному порядку, - повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні.
«Під час операції виявлено велику пухлину товстої кишки з проростанням у праву нирку, проведено видалення правої половини товстої кишки (правобічну геміколектомію), з правобічною нефректомією одним блоком та холецистектомією», - йдеться у дописі.
Матеріал здано на гістологічне дослідження, яке підтвердило онкологію.
Жінка після пройденого лікування уже виписали додому.
"Нагадуємо: не зволікайте зі зверненням за медичною допомогою. Самолікування може шкодити вашому здоров’ю!" - зазначили медики.
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