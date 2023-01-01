Помер один із творців Декларації про державний суверенітет Володимир Василенко

Пішов у засвіти— співавтор Декларації про державний суверенітет України, дипломат, юрист, суддя Міжнародного кримінального трибуналу, професор.Про його смерть повідомила у Facebook донька Леся: «Сьогодні о 08:10 ранку перестало битися серце мого тата, Василенка Володимира Андрійовича. Він залишив цей світ у віці 86 років. Бракує слів і водночас безліч думок. Твоє тіло пішло на відпочинок. Твій дух продовжить жити. В нас — твоїх дітях, онуках, в поколіннях українців, яких ти навчав, надихав і виховував. Ти прожив гідне, наповнене життя. Твій приклад завжди буде опорою для мене. Люблю безмежно. Донька».Після 20 років роботи в МЗС України науковим консультантом з правових питань Надзвичайний та Повноважний посол Василенко представляв Україну в країнах Бенілюксу, НАТО, ЄС, Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ООН, Ірландії. Був суддею Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії, аудитором НАБУ, професором «Могилянки».Немала його заслуга у незалежності України (і, як наслідок — розвалі СРСР), у прийнятті закону про українську державну мову та багатьох інших законів.