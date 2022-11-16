Де завтра у Луцьку та прилеглих селах не буде світла: список адрес
Сьогодні, 20:15
У вівторок, 10 жовтня, з 9:00 до 12:00 в 10 селах повністю і на окремих вулицях Луцька буде припинено подачу електроенергії у зв’язку з технічним обслуговуванням мереж.
Про це повідомили у Волиньобленерго.
Список вулиць у Луцьку: Рівненська, Теремнівська, Хурсенка, Відродження, Сагайдачного, Дорошенка, Мисливська, Окружна, Польова, Декабристів, Прилуцька, Вишнівська, Алмазова, Надрічна, Пантелеймона Куліша, Східна, Дубнівська, Довженка, Вербицького, Героїв Крут, Стуса, Вишнева, Підгаєцька, Заводська, Писаревського, Загородня, Січова, Садовського, Панаса Мирного, Сонячна.
Села Струмівка, Підгайці, Гаразджа, Піддубці, Верхівка, Новокотів, Романів, Ботин, Лище, Воротнів – повністю.
У режимі реального часу інформація про перерви відображається у розділі "Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання".
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Про це повідомили у Волиньобленерго.
Список вулиць у Луцьку: Рівненська, Теремнівська, Хурсенка, Відродження, Сагайдачного, Дорошенка, Мисливська, Окружна, Польова, Декабристів, Прилуцька, Вишнівська, Алмазова, Надрічна, Пантелеймона Куліша, Східна, Дубнівська, Довженка, Вербицького, Героїв Крут, Стуса, Вишнева, Підгаєцька, Заводська, Писаревського, Загородня, Січова, Садовського, Панаса Мирного, Сонячна.
Села Струмівка, Підгайці, Гаразджа, Піддубці, Верхівка, Новокотів, Романів, Ботин, Лище, Воротнів – повністю.
У режимі реального часу інформація про перерви відображається у розділі "Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання".
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