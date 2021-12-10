Волинські лікарі пояснили, що змінилося у рекомендаціях МОЗ щодо ковіду

Волинські лікарі пояснили, що змінилося у рекомендаціях МОЗ щодо ковіду
В Україні затвердили оновлені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 на 2023-2024 роки.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю за профілактики хвороб.

Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців.

«3 щеплення – це загально рекомендований курс вакцинації для кожного», - йдеться у повідомленні.

Усі наступні щеплення після третього - це додатковий бустер, (в деяких країнах він має назву «сезонний бустер»). Лікар його рекомендує пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19. А саме:

-людям, старшим за 60 років;
-тим, хто має серйозні супутні хвороби;
-людям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Українці, які не належать до вищезгаданих груп ризику, але планують отримати й «додатковий бустер», наприклад, для поїздки у країни, де є вимоги мати додаткове щеплення, або ті хто виявили бажання отримати “додатковий бустер” – можуть зробити щеплення після консультації з сімейним лікарем в амбулаторії чи у пункті щеплення.

Наразі в Україні є понад 5 млн доз вакцини проти COVID-19. Щеплення залишаються безоплатними для кожного українця.

Зробити щеплення можна у відповідних пунктах чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Також в Україні доступна вакцина проти COVID-19 для щеплення дітей з 5-річного віку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікарі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські лікарі пояснили, що змінилося у рекомендаціях МОЗ щодо ковіду
Сьогодні, 19:28
Тисячолітній ніж – як новенький: доля древнього артефакту з Волині
Сьогодні, 19:06
У Луцьку зіткнулися Mitsubishi та Land Rover
Сьогодні, 18:49
Храм у Луцьку, яка перейшов до ПЦУ, відвідав екзарх Вселенського Патріарха
Сьогодні, 18:45
Схожі новини
Лікарі швидкої на Волині допомогли породіллі зі стрімкими пологами Лікарі швидкої на Волині допомогли породіллі зі стрімкими пологами
06 жовтень, 18:10
На Волині за тиждень на коронавірус захворіли 8 медпрацівників На Волині за тиждень на коронавірус захворіли 8 медпрацівників
20 лютий, 13:50
На Волині медики врятували життя людині після зупинки серця На Волині медики врятували життя людині після зупинки серця
20 січень, 14:35
Як отримати безоплатні послуги у приватному медзакладі Як отримати безоплатні послуги у приватному медзакладі
10 грудень, 2021, 18:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинські лікарі пояснили, що змінилося у рекомендаціях МОЗ щодо ковіду
Сьогодні, 19:28
 0
Тисячолітній ніж – як новенький: доля древнього артефакту з Волині
Сьогодні, 19:06
 0
У Луцьку зіткнулися Mitsubishi та Land Rover
Сьогодні, 18:49
 0
Храм у Луцьку, яка перейшов до ПЦУ, відвідав екзарх Вселенського Патріарха
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8