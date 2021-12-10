Волинські лікарі пояснили, що змінилося у рекомендаціях МОЗ щодо ковіду

В Україні затвердили оновлені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 на 2023-2024 роки.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю за профілактики хвороб.Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців.«3 щеплення – це загально рекомендований курс вакцинації для кожного», - йдеться у повідомленні.Усі наступні щеплення після третього - це додатковий бустер, (в деяких країнах він має назву «сезонний бустер»). Лікар його рекомендує пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19. А саме:-людям, старшим за 60 років;-тим, хто має серйозні супутні хвороби;-людям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.Українці, які не належать до вищезгаданих груп ризику, але планують отримати й «додатковий бустер», наприклад, для поїздки у країни, де є вимоги мати додаткове щеплення, або ті хто виявили бажання отримати “додатковий бустер” – можуть зробити щеплення після консультації з сімейним лікарем в амбулаторії чи у пункті щеплення.Наразі в Україні є понад 5 млн доз вакцини проти COVID-19. Щеплення залишаються безоплатними для кожного українця.Зробити щеплення можна у відповідних пунктах чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Також в Україні доступна вакцина проти COVID-19 для щеплення дітей з 5-річного віку.