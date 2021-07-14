Вони пильнують небо: як працює підрозділ ППО з Волині

Вони пильнують небо: як працює підрозділ ППО з Волині
У мережі опублікували ефектне відео із роботою підрозділу ППО 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це йдеться у повідомленні військової частини у фейсбуці.

«У нас одна традиція: самі не літаємо і комусь не даємо», - говорить військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Сергій.

Підрозділ ППО 14 ОМБР полює на ворожі безпілотники.

«Враження не передати. Дуже приємно, коли ціль падає на землю і більш не літатиме над нашою Батьківщиною», - додає Сергій.

Результат злагодженої роботи вражає: у ворога мінус 3 ZALA, 1 Орлан, 8 Ланцетів.



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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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