Вони пильнують небо: як працює підрозділ ППО з Волині
Сьогодні, 17:48
У мережі опублікували ефектне відео із роботою підрозділу ППО 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Про це йдеться у повідомленні військової частини у фейсбуці.
«У нас одна традиція: самі не літаємо і комусь не даємо», - говорить військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Сергій.
Підрозділ ППО 14 ОМБР полює на ворожі безпілотники.
«Враження не передати. Дуже приємно, коли ціль падає на землю і більш не літатиме над нашою Батьківщиною», - додає Сергій.
Результат злагодженої роботи вражає: у ворога мінус 3 ZALA, 1 Орлан, 8 Ланцетів.
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Про це йдеться у повідомленні військової частини у фейсбуці.
«У нас одна традиція: самі не літаємо і комусь не даємо», - говорить військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади Сергій.
Підрозділ ППО 14 ОМБР полює на ворожі безпілотники.
«Враження не передати. Дуже приємно, коли ціль падає на землю і більш не літатиме над нашою Батьківщиною», - додає Сергій.
Результат злагодженої роботи вражає: у ворога мінус 3 ZALA, 1 Орлан, 8 Ланцетів.
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