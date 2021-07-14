Вони пильнують небо: як працює підрозділ ППО з Волині

У мережі опублікували ефектне відео із роботою підрозділу ППО 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це йдеться у повідомленні військової частини у фейсбуці.«У нас одна традиція: самі не літаємо і комусь не даємо», - говорить військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригадиПідрозділ ППО 14 ОМБР полює на ворожі безпілотники.«Враження не передати. Дуже приємно, коли ціль падає на землю і більш не літатиме над нашою Батьківщиною», - додає Сергій.Результат злагодженої роботи вражає: у ворога мінус 3 ZALA, 1 Орлан, 8 Ланцетів.