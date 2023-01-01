Небезпечна ділянка дороги: на Волині встановили ще одну камеру автофіксації порушень ПДР

За ініціативи поліцейського офіцера Підгайцівської громади на небезпечній ділянці дороги встановлено камеру автоматичної фіксації порушень ПДР.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.У Струмівці на автошляху Н-22 працюватиме ще одна камера автоматичної системи фотовідеофіксації порушень правил безпеки дорожнього руху. Це стало можливим завдяки зусиллям поліцейського офіцера, який підготував проект та спрямував його на погодження у відповідні установи.Там же визнали, що ділянка дороги, дійсно, небезпечна, тому тепер при вʼїзді до села зі сторони Рівного встановлено ще один технічний засіб контролю швидкості, який фіксуватиме адміністративні правопорушення, зокрема, перевищення швидкості.Як зауважив Олександр Остапчук, все розпочалося із звернень місцевих мешканців. Вони переймалися за безпеку своїх дітей, які перетинають проїжджу частину на даному відрізку дороги. Оскільки це траса державного значення, громада встановити регульовані світлофори для пішоходів з кнопкою «На вимогу» не могла.Встановлення камер фотовідеофіксації швидкості буде одним із інструментів, що знизить кількість порушень та зробить більш безпечною цю ділянку дороги для усіх учасників дорожнього руху.