Російський шпигун замаскувався під волонтера, аби стежити за ЗСУ
Сьогодні, 16:48
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент російського гру, який діяв під прикриттям волонтерського фонду у Дніпрі.
Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба СБУ.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один учасник агентурної мережі головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яку було нейтралізовано у Дніпрі.
Співробітники СБУ затримали зловмисника цього літа у результаті багатоетапної спецоперації в обласному центрі.
За даними слідства, після викриття його спільників на початку року він ненадовго «заліг на дно». Але згодом перейшов на резервний канал спілкування зі своїм російським «куратором» і продовжив виконувати його завдання.
Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду.
Під таким «прикриттям» фігурант збирав розвіддані про Сили оборони на території міста.
Насамперед його цікавила інформація про види та орієнтовну кількість озброєнь ЗСУ, яку переправляють залізничним сполученням на передову.
Для цього агент спостерігав за переміщенням ешелонів українських військ із офісу волонтерської організації, який знаходився поблизу колій.
Отриману інформацію він передавав російській воєнній розвідці через анонімні месенджери.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з представником гру.
На підставі зібраних доказів російського агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Завдяки активній співпраці зі слідством зрадник зміг уникнути довічного ув’язнення - суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба СБУ.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один учасник агентурної мережі головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яку було нейтралізовано у Дніпрі.
Співробітники СБУ затримали зловмисника цього літа у результаті багатоетапної спецоперації в обласному центрі.
За даними слідства, після викриття його спільників на початку року він ненадовго «заліг на дно». Але згодом перейшов на резервний канал спілкування зі своїм російським «куратором» і продовжив виконувати його завдання.
Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду.
Під таким «прикриттям» фігурант збирав розвіддані про Сили оборони на території міста.
Насамперед його цікавила інформація про види та орієнтовну кількість озброєнь ЗСУ, яку переправляють залізничним сполученням на передову.
Для цього агент спостерігав за переміщенням ешелонів українських військ із офісу волонтерської організації, який знаходився поблизу колій.
Отриману інформацію він передавав російській воєнній розвідці через анонімні месенджери.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з представником гру.
На підставі зібраних доказів російського агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Завдяки активній співпраці зі слідством зрадник зміг уникнути довічного ув’язнення - суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дія.Бізнес у Луцьку: архітектор Левко Давидюк розповів, як створити інтер’єр, що зароблятиме гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 17:01
Суд залишив депутата Волиньради за ґратами
Сьогодні, 16:52
Російський шпигун замаскувався під волонтера, аби стежити за ЗСУ
Сьогодні, 16:48
Завтра у значній частині Луцька тимчасово не буде води
Сьогодні, 16:40