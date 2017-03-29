68 бойових зіткнень протягом доби: будні волинської піхоти на фронті

68 бойових зіткнень протягом доби: будні волинської піхоти на фронті
Лише протягом доби наші захисники з Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тер оборони витримали на фронті 68 бойових зіткнень.

Про будні волинських воїнів йдеться у сюжеті ТСН.

Понад 68 бойових зіткнень за добу маємо на фронті. Щонайменше 6 ворожих атак сили оборони відбили неподалік Макіївки, що на Луганщині.

На ділянці фронту в районі Серебрянського лісу ворог атакує малими групами за підтримки авіації, танків та артилерії. Попри численні втрати серед своїх, росіяни так і не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Луганщини.

Про зусилля нашої піхоти не дати противнику просунутися вперед детальніше – у відео.