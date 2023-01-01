Росіяни передали бойовикам ХАМАСу захоплену трофейну зброю для дискредитації України, – ГУР

Росіяни передали бойовикам ХАМАСу захоплену трофейну зброю для дискредитації України, – ГУР
Держава-агресор росія використовує напад терористів ХАМАСу на державу Ізраїль для масштабної провокації проти України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ґру вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

"Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі.

У межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до москви.

"Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів", - наголошують у розвідці.

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Теги: Росія, Україна, війна
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