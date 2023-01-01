На Волині оперативно розшукали зниклого чоловіка
Сьогодні, 16:06
Поліцейські у Камінь-Каширському районі на Волині протягом двох годин розшукали зниклого чоловіка.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
Вчора, 8 жовтня, близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення від 45-річного жителя села Ворокомле про те, що близько 09:00 він пішов до лісу та заблукав.
Поліцейські невідкладно організували пошукові заходи та встановили місцезнаходження зниклого вже близько 15.00.
Наразі його життю нічого не загрожує. Жертвою протиправних дій розшуканий не став.
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Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
Вчора, 8 жовтня, близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення від 45-річного жителя села Ворокомле про те, що близько 09:00 він пішов до лісу та заблукав.
Поліцейські невідкладно організували пошукові заходи та встановили місцезнаходження зниклого вже близько 15.00.
Наразі його життю нічого не загрожує. Жертвою протиправних дій розшуканий не став.
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