На Волині оперативно розшукали зниклого чоловіка

Поліцейські у Камінь-Каширському районі на Волині протягом двох годин розшукали зниклого чоловіка.Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.Вчора, 8 жовтня, близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення від 45-річного жителя села Ворокомле про те, що близько 09:00 він пішов до лісу та заблукав.Поліцейські невідкладно організували пошукові заходи та встановили місцезнаходження зниклого вже близько 15.00.Наразі його життю нічого не загрожує. Жертвою протиправних дій розшуканий не став.