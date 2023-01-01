Інструктори ПВК «Вагнер» готували ХАМАС до атаки на Ізраїль

Інструктори ПВК «Вагнер» готували ХАМАС до атаки на Ізраїль
Частина бойовиків ПВК "Вагнер", які вибули з Білорусі в напрямку країн Африки, були залучені в підготовці та передачі бойового досвіду бойовикам ХАМАС.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Ключовими напрямами підготовки бойовиків ХАМАС стали навчання штурму та застосування малих безпілотних апаратів для скиду вибухового матеріалу. Лише росіяни, серед союзників ХАМАСу, мають досвід застосування дронів з механізмами скиду по техніці ворога. Саме його “вагнерівці” і передавали бойовикам ХАМАСу під час навчань в країнах Африки.

Центр національного спротиву дякує білоруському підпіллю за інформацію про ворога.

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Теги: Вагнерівці, Ізраїль
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