За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Яворський

За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Яворський
На війні загинув Герой з Волині Яворський Сергій В’ячеславович.

Про це повідомили у Любомльській міській раді.

"Траурний кортеж «На щиті» прибуде у Любомль завтра, 10.10.2023. Попередній маршрут кортежу – від автотраси М07 (Київ-Ковель-Ягодин), по вул. Володимирська – 1-го Травня, - Б. Хмельницького до храму Св. Архистратига Михаїла, де о 13.00 год розпочнеться заупокійна служба.

По закінченню, орієнтовно о 14.00 год, біля пам’ятної стели «Герої не вмирають» відбудеться громадська панахида, після чого траурний кортеж вирушить на цвинтар по маршруту:

вул. Незалежності – вул. Дружби – вул. Островецька – вул. Шевченка.

Просимо жителів та гостей міста гідно зустріти траурний кортеж, утворивши «живий коридор» та віддавши шану воїну", - йдеться в повідомленні.
За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Яворський

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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