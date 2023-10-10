За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Яворський
Сьогодні, 15:13
На війні загинув Герой з Волині Яворський Сергій В’ячеславович.
Про це повідомили у Любомльській міській раді.
"Траурний кортеж «На щиті» прибуде у Любомль завтра, 10.10.2023. Попередній маршрут кортежу – від автотраси М07 (Київ-Ковель-Ягодин), по вул. Володимирська – 1-го Травня, - Б. Хмельницького до храму Св. Архистратига Михаїла, де о 13.00 год розпочнеться заупокійна служба.
По закінченню, орієнтовно о 14.00 год, біля пам’ятної стели «Герої не вмирають» відбудеться громадська панахида, після чого траурний кортеж вирушить на цвинтар по маршруту:
вул. Незалежності – вул. Дружби – вул. Островецька – вул. Шевченка.
Просимо жителів та гостей міста гідно зустріти траурний кортеж, утворивши «живий коридор» та віддавши шану воїну", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любомльській міській раді.
"Траурний кортеж «На щиті» прибуде у Любомль завтра, 10.10.2023. Попередній маршрут кортежу – від автотраси М07 (Київ-Ковель-Ягодин), по вул. Володимирська – 1-го Травня, - Б. Хмельницького до храму Св. Архистратига Михаїла, де о 13.00 год розпочнеться заупокійна служба.
По закінченню, орієнтовно о 14.00 год, біля пам’ятної стели «Герої не вмирають» відбудеться громадська панахида, після чого траурний кортеж вирушить на цвинтар по маршруту:
вул. Незалежності – вул. Дружби – вул. Островецька – вул. Шевченка.
Просимо жителів та гостей міста гідно зустріти траурний кортеж, утворивши «живий коридор» та віддавши шану воїну", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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