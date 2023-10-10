За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Яворський

Яворський Сергій В’ячеславович.



Про це



"Траурний кортеж «На щиті» прибуде у Любомль завтра, 10.10.2023. Попередній маршрут кортежу – від автотраси М07 (Київ-Ковель-Ягодин), по вул. Володимирська – 1-го Травня, - Б. Хмельницького до храму Св. Архистратига Михаїла, де о 13.00 год розпочнеться заупокійна служба.



По закінченню, орієнтовно о 14.00 год, біля пам’ятної стели «Герої не вмирають» відбудеться громадська панахида, після чого траурний кортеж вирушить на цвинтар по маршруту:



вул. Незалежності – вул. Дружби – вул. Островецька – вул. Шевченка.



Просимо жителів та гостей міста гідно зустріти траурний кортеж, утворивши «живий коридор» та віддавши шану воїну", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Любомльській міській раді."Траурний кортеж «На щиті» прибуде у Любомль завтра, 10.10.2023. Попередній маршрут кортежу – від автотраси М07 (Київ-Ковель-Ягодин), по вул. Володимирська – 1-го Травня, - Б. Хмельницького до храму Св. Архистратига Михаїла, де о 13.00 год розпочнеться заупокійна служба.По закінченню, орієнтовно о 14.00 год, біля пам’ятної стели «Герої не вмирають» відбудеться громадська панахида, після чого траурний кортеж вирушить на цвинтар по маршруту:вул. Незалежності – вул. Дружби – вул. Островецька – вул. Шевченка.Просимо жителів та гостей міста гідно зустріти траурний кортеж, утворивши «живий коридор» та віддавши шану воїну", - йдеться в повідомленні.

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