У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їх посмертні нагороди

У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їх посмертні нагороди
Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з рідними військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками. Очільник громади висловив співчуття членам сімей загиблих захисників, подякував їм за належне виховання та підтримку їхніх синів, чоловіків.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковником Олександром Фурманом Ігор Поліщук вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.

Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено штаб-сержанта Форманюка Віталія Олександровича (посмертно). Нагороду отримав син загиблого захисника – Станіслав.
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їх посмертні нагороди
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їх посмертні нагороди

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Бохонюка Ігоря Євгеновича (посмертно). Орден отримала мати – Тетяна Якимівна.
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їх посмертні нагороди

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Стрельчука Романа Івановича (посмертно). Орден вручено сину загиблого захисника – Дем’яну.
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їх посмертні нагороди
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їх посмертні нагороди
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їх посмертні нагороди
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їх посмертні нагороди
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їх посмертні нагороди


Співчуття, повага та вдячність їхнім рідним!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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