У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їх посмертні нагороди

Луцький міський головазустрівся з рідними військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками. Очільник громади висловив співчуття членам сімей загиблих захисників, подякував їм за належне виховання та підтримку їхніх синів, чоловіків.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковникомІгор Поліщук вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено штаб-сержанта Форманюка Віталія Олександровича (посмертно). Нагороду отримав син загиблого захисника –Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата(посмертно). Орден отримала мати –Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата(посмертно). Орден вручено сину загиблого захисника –Співчуття, повага та вдячність їхнім рідним!