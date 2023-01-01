У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їх посмертні нагороди
Сьогодні, 15:11
Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з рідними військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками. Очільник громади висловив співчуття членам сімей загиблих захисників, подякував їм за належне виховання та підтримку їхніх синів, чоловіків.
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковником Олександром Фурманом Ігор Поліщук вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.
Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено штаб-сержанта Форманюка Віталія Олександровича (посмертно). Нагороду отримав син загиблого захисника – Станіслав.
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Бохонюка Ігоря Євгеновича (посмертно). Орден отримала мати – Тетяна Якимівна.
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Стрельчука Романа Івановича (посмертно). Орден вручено сину загиблого захисника – Дем’яну.
Співчуття, повага та вдячність їхнім рідним!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковником Олександром Фурманом Ігор Поліщук вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.
Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено штаб-сержанта Форманюка Віталія Олександровича (посмертно). Нагороду отримав син загиблого захисника – Станіслав.
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Бохонюка Ігоря Євгеновича (посмертно). Орден отримала мати – Тетяна Якимівна.
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Стрельчука Романа Івановича (посмертно). Орден вручено сину загиблого захисника – Дем’яну.
Співчуття, повага та вдячність їхнім рідним!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Страшну аварію спричинило авто із супроводу прем’єра Польщі, коли той приїздив вшанувати жертв Волинської трагедії
Сьогодні, 15:18
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їх посмертні нагороди
Сьогодні, 15:11
Президент змінив командувача Сил тероборони ЗСУ
Сьогодні, 15:03
У бою на Харківщині обірвалося життя волинянина Сергія Денисюка
Сьогодні, 14:46