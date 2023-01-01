Президент змінив командувача Сил тероборони ЗСУ

Володимир Зеленський своїм указом призначив новим командувачем Сил тероборони Анатолія Баргилевича.



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"Звільнити Танцюру Ігоря Івановича з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України", – зазначається в указі №678/2023.



"Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України", – йдеться в указі №679/2023.



Нагадаємо, Ігор Танцюра очолював Сили ТрО ЗСУ із травня 2022 року.



ДОВІДКОВО



Анатолій Баргилевич - генерал-майор Збройних сил України, з 2022 року - начальник штабу східного угруповання військ. У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! своїм указом призначив новим командувачем Сил тероборониПро це йдеться в указах президента №679/2023, №678/2023."Звільнитиз посади командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України", – зазначається в указі №678/2023."Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України", – йдеться в указі №679/2023.Нагадаємо, Ігор Танцюра очолював Сили ТрО ЗСУ із травня 2022 року.Анатолій Баргилевич - генерал-майор Збройних сил України, з 2022 року - начальник штабу східного угруповання військ. У 2020−2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.

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