На кордоні затримали волинянина: їхав краденою вантажівкою
Сьогодні, 15:48
Вантажний автомобіль "ДАФ" 2014 року випуску, який уже два тижні розшукує Інтерпол, виявили на українсько-польському кордоні військовослужбовці Волинського прикордонного загону.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Вантажівкою до Польщі через пункт пропуску «Ягодин» їхав 28-річний волинянин. Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з’ясували, що з вересня цього року транспортний засіб перебуває у розшуку в нашій країні як викрадений.
Про цей факт співробітники Держприкордонслужби повідомили Укрбюро Інтерполу та працівників Нацполіції, які здійснюють подальші слідчі дії.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Вантажівкою до Польщі через пункт пропуску «Ягодин» їхав 28-річний волинянин. Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з’ясували, що з вересня цього року транспортний засіб перебуває у розшуку в нашій країні як викрадений.
Про цей факт співробітники Держприкордонслужби повідомили Укрбюро Інтерполу та працівників Нацполіції, які здійснюють подальші слідчі дії.
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