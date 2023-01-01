На кордоні затримали волинянина: їхав краденою вантажівкою

Вантажний автомобіль "ДАФ" 2014 року випуску, який уже два тижні розшукує Інтерпол, виявили на українсько-польському кордоні військовослужбовці Волинського прикордонного загону.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.Вантажівкою до Польщі через пункт пропуску «Ягодин» їхав 28-річний волинянин. Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з’ясували, що з вересня цього року транспортний засіб перебуває у розшуку в нашій країні як викрадений.Про цей факт співробітники Держприкордонслужби повідомили Укрбюро Інтерполу та працівників Нацполіції, які здійснюють подальші слідчі дії.