Завтра у значній частині Луцька тимчасово не буде води





Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».



"Завтра, 10 жовтня, у зв'язку з технічним обслуговуванням електромереж в районі вулиці Дубнівської можливе пониження тиску або часткова зупинка водопостачання в центральній частині Луцька, Привокзальному, 33, 40, 55 мікрорайонах, в районах Теремно, Вишків і прилеглих вулицях. Технічні роботи в мережах, за повідомленням Волиньобленерго», відбуватимуться із 9:00 і мають бути завершені орієнтовно до 12:00", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 жовтня відбудеться пониження тиску води або тимчасова зупинка водопостачання в частині Луцька.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал»."Завтра, 10 жовтня, у зв'язку з технічним обслуговуванням електромереж в районі вулиці Дубнівської можливе пониження тиску або часткова зупинка водопостачання в центральній частині Луцька, Привокзальному, 33, 40, 55 мікрорайонах, в районах Теремно, Вишків і прилеглих вулицях. Технічні роботи в мережах, за повідомленням Волиньобленерго», відбуватимуться із 9:00 і мають бути завершені орієнтовно до 12:00", - йдеться в повідомленні.

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