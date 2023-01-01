Завтра у значній частині Луцька тимчасово не буде води
Сьогодні, 16:40
10 жовтня відбудеться пониження тиску води або тимчасова зупинка водопостачання в частині Луцька.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
"Завтра, 10 жовтня, у зв'язку з технічним обслуговуванням електромереж в районі вулиці Дубнівської можливе пониження тиску або часткова зупинка водопостачання в центральній частині Луцька, Привокзальному, 33, 40, 55 мікрорайонах, в районах Теремно, Вишків і прилеглих вулицях. Технічні роботи в мережах, за повідомленням Волиньобленерго», відбуватимуться із 9:00 і мають бути завершені орієнтовно до 12:00", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
"Завтра, 10 жовтня, у зв'язку з технічним обслуговуванням електромереж в районі вулиці Дубнівської можливе пониження тиску або часткова зупинка водопостачання в центральній частині Луцька, Привокзальному, 33, 40, 55 мікрорайонах, в районах Теремно, Вишків і прилеглих вулицях. Технічні роботи в мережах, за повідомленням Волиньобленерго», відбуватимуться із 9:00 і мають бути завершені орієнтовно до 12:00", - йдеться в повідомленні.
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