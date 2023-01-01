Волинські воїни спростували міф, що «рускіє сваїх нє брасают»

Волинські воїни спростували міф, що «рускіє сваїх нє брасают»
Російські військові навіть не намагалися врятувати свого побратима з техніки, яку підбили бійці Волинської тероборони.

Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада територіальної оборони.

Сьогодні, 13 жовтня, російську «мотолигу» (МТ-ЛБ) вправно знищили аеророзвідники мінометної батареї 100 окремої бригади територіальної оборони спільно з приданим розрахунком гармашів другого дивізіону 45 окремої артилерійської бригади – причіпна саморухома гаубиця FH70 калібру 155 мм не підвела!

«Що прикметно, «колеги» цього окупанта-невдахи навіть не думали рятувати свого «боєвого товаріща» – просто розбіглися, неначе паскудні щурі», - зазначили у волинській теробороні.



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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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