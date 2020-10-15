Із волинського бізнесмена здерли майже мільйон за «липовий» тендер

Із волинського бізнесмена здерли майже мільйон за «липовий» тендер
Із волинського підприємця стягнули майже мільйон гривень, отриманих в результаті нечесних торгів.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Госпсуд Волині задоволив позов прокуратури в інтересах Любешівської селищної ради і Західного офісу Держаудитслужби, визнав недійсними рішення тендерного комітету і договір про закупівлю товарів та стягнув із суб’єкта господарювання майже мільйон гривень, отриманих із бюджету у результаті нечесних торгів.

З’ясувалося, що управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради, проводячи закупівлю меблів для закладів загальної середньої освіти, обрало переможцем торгів одного з підприємців, які узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов’язковою умовою конкуренції та необхідною умовою визначення переможця.

Рішенням Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у жовтні 2022 року встановлено факт вчинення цими підприємцями при проведенні процедури закупівлі антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Це призвело до придбання товару за рахунок бюджетних коштів за відсутності конкуренції та при формальному створенні учасниками тендеру її видимості.

Відтак за втручання прокуратури із підприємця буде стягнуто 984 тисячі гривень, які згодом підуть у дохід держави.

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Теги: тендер, гроші
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