На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ

На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Парафія села Піща Ковельського району приєдналась до Православної церкви України.

Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія ПЦУ у фейсбуці.

13 жовтня 2023 року архієпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Казанського храму села с. Піща Ковельського району Волинської області, які під час зборів прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.

Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Високопреосвященного архієпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ

Архієрей задовільнив їх прохання.

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Теги: Волинь, парафія, ПЦУ
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