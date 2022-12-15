На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 16:28
Парафія села Піща Ковельського району приєдналась до Православної церкви України.
Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія ПЦУ у фейсбуці.
13 жовтня 2023 року архієпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Казанського храму села с. Піща Ковельського району Волинської області, які під час зборів прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Високопреосвященного архієпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія ПЦУ у фейсбуці.
13 жовтня 2023 року архієпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Казанського храму села с. Піща Ковельського району Волинської області, які під час зборів прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Високопреосвященного архієпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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