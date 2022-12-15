На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ





Про це



13 жовтня 2023 року архієпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Казанського храму села с. Піща Ковельського району Волинської області, які під час зборів прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.



Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Високопреосвященного архієпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.



Архієрей задовільнив їх прохання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парафія села Піща Ковельського району приєдналась до Православної церкви України.Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія ПЦУ у фейсбуці.13 жовтня 2023 року архієпископу приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Казанського храму села с. Піща Ковельського району Волинської області, які під час зборів прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Високопреосвященного архієпископа Матфея, щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.Архієрей задовільнив їх прохання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію