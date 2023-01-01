СБУ: заступник глави РВА на Львівщині «відмив» 25 мільйонів

СБУ: заступник глави РВА на Львівщині «відмив» 25 мільйонів
Працівники СБУ і ДБР викрили заступника голови РВА на Львівщині, який завдав бюджету України понад 25 млн грн збитків.

Про це у фейсбуці повідомляє СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР викрили на злочинній діяльності ексочільника одного з навчальних центрів Національної гвардії. Наразі він обіймає посаду першого заступника голови районної військової адміністрації на Львівщині.

Перебуваючи командиром військової частини Нацгвардії, у квітні 2022 року посадовець придбав за державні кошти 72 резервуари РГС-50 для зберігання пального за штучно завищеною вартістю.

Встановлено, що військова частина придбала відповідні цистерни за майже 64,5 млн грн, хоча ринкова вартість резервуарів становила 39,3 млн грн.

Таким чином незаконна діяльність фігуранта призвела до завдання збитків оборонному бюджету України на понад 25 млн грн.

За даними слідства, посадовець уклав цю угоду незважаючи на те, що декілька підприємств запропонували йому вигідніші умови щодо строків постачання та оціночної вартості РГС.

На підставі зібраних доказів чиновнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності причетних до нього осіб.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.



Нагадаємо, за матеріалами СБУ ідеолога «денацифікації» України заочно засуджено до 10 років тюрми.

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Теги: СБУ, злочин
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