На носі погіршення погоди: чи готові в Луцьку
Сьогодні, 13:45
На «Луцькспецкомунтрансі» до роботи при погіршенні погоди готові до експлуатації 10 одиниць посипальної техніки та 9 тракторів.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Найближчими днями у Луцьку очікується значне погіршення погодних умов з падінням температури нижче нуля та мокрим снігом, тож владці перевірили готовність до цього представників ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».
На підприємстві готові до експлуатації 10 одиниць посипальної техніки та 9 тракторів. Цьогоріч придбали ще один трактор John Deere, який працюватиме у селах громади. Він обладнаний посипальною технікою, яка може сама себе навантажувати, що оптимізує процес роботи.
За словами директора ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Володимира Марценюка, заготовили 1500 тонн щебенево-соляної суміші, 1500 тонн піщано-соляної суміші та очікуємо доставки 500 тонн чистої солі, щоб оперативно реагувати на сильні морози та снігопади.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Найближчими днями у Луцьку очікується значне погіршення погодних умов з падінням температури нижче нуля та мокрим снігом, тож владці перевірили готовність до цього представників ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».
На підприємстві готові до експлуатації 10 одиниць посипальної техніки та 9 тракторів. Цьогоріч придбали ще один трактор John Deere, який працюватиме у селах громади. Він обладнаний посипальною технікою, яка може сама себе навантажувати, що оптимізує процес роботи.
За словами директора ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Володимира Марценюка, заготовили 1500 тонн щебенево-соляної суміші, 1500 тонн піщано-соляної суміші та очікуємо доставки 500 тонн чистої солі, щоб оперативно реагувати на сильні морози та снігопади.
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