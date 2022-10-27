На носі погіршення погоди: чи готові в Луцьку

На «Луцькспецкомунтрансі» до роботи при погіршенні погоди готові до експлуатації 10 одиниць посипальної техніки та 9 тракторів.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Найближчими днями у Луцьку очікується значне погіршення погодних умов з падінням температури нижче нуля та мокрим снігом, тож владці перевірили готовність до цього представників ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».На підприємстві готові до експлуатації 10 одиниць посипальної техніки та 9 тракторів. Цьогоріч придбали ще один трактор John Deere, який працюватиме у селах громади. Він обладнаний посипальною технікою, яка може сама себе навантажувати, що оптимізує процес роботи.За словами директора ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», заготовили 1500 тонн щебенево-соляної суміші, 1500 тонн піщано-соляної суміші та очікуємо доставки 500 тонн чистої солі, щоб оперативно реагувати на сильні морози та снігопади.