На Хмельниччині внаслідок падіння уламків є пошкодження: поранений водій вантажівки





Про це Сергій Тюрін.



"Сьогодні, під час ранкової повітряної тривоги, в області по ворожим цілям працювали наші сили ППО. Дякуємо ЗСУ за якісну роботу.



Разом з тим, внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження.



Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та 3-и поверхової будівлі, 7 ємностей для зберігання рослинної олії", - йдеться в повідомленні.



Тюрін зазначив, що збитки встановлюються.



Нагадаємо, що за даними ОК "Південь" на окупованому Кримському півострові ворог розмістив понад 800 ракет. Такий запас загарбники накопичили для енергетичного терору цієї зими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Хмельниччині сьогодні зранку працювало ППО. Уламки пошкодили вантажівку, її водій отримав незначні поранення.Про це повідомляє перший заступник начальника ОВА"Сьогодні, під час ранкової повітряної тривоги, в області по ворожим цілям працювали наші сили ППО. Дякуємо ЗСУ за якісну роботу.Разом з тим, внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження.Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та 3-и поверхової будівлі, 7 ємностей для зберігання рослинної олії", - йдеться в повідомленні.Тюрін зазначив, що збитки встановлюються.Нагадаємо, що за даними ОК "Південь". Такий запас загарбники накопичили для енергетичного терору цієї зими.

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