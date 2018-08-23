Пережив дві зупинки серця, ампутацію двох рук та правої ноги: історія незламного воїна з Волині Олександра Вихрука

Олександр Вихрук з Любомльщини.



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Уродженець Вишнева та житель Штуня Вишнівської громади чотири роки тому він працював за кордоном, заробляв достатньо коштів, щоб забезпечити свою родину. Однак ситуація на Сході України змусила його повернутися додому і стати військовим, адже він більш за все прагнув для дружини і дітей щасливого майбутнього у вільній і незалежній Україні.



"Моє рішення стати військовим було моїм і виваженим, - пригадав Олександр. – Щоправда моя родина навіть не знала, що я твердо вирішив бути військовим. Тому після повернення до України я просто пішов до військкомату, пройшов комісію і підписав свій контракт".



У лавах ЗСУ Олександр отримав нову спеціальність і став оператором ПЗРК, а згодом попросився у піхоту. Він ніколи не шукав легких шляхів і не ухилявся від виконання завдань. Свою першу контузію отримав 3 грудня, унаслідок якої втратив слух. Та пролікувавшись, він знову повернувся до побратимів, щоб зупинити російських варварів, які шматували Україну. Олександр завжди приходить на допомогу своїм побратимам, для нього бойове братерство - не порожній звук.



27 березня цього року він разом зі своїми товаришами пішов на допомогу одному з наших підрозділів, який потрапив в оперативне оточення. У хлопців закінчувався БК, майже всі були поранені, ворог наближався. Тому Олександр зі своїми побратимами зробили відчайдушну вилазку, але ворог теж не планував здаватись - і в результаті бою Олександр отримав складне поранення рук та ніг.



Майже в непритомному стані він таки знайшов можливість подзвонити додому дружині Олі, телефон якої знав напам'ять, і розповісти, що з ним трапилась біда. Далі була лікарня і важкий вирок лікарів: ампутація двох рук і правої ноги. До того ж ампутації дуже високі, що ускладнює майбутнє протезування. У комі наш Герой пролежав півтора місяці. Увесь цей час Оля була поруч. І хоч лікарі часто давали невтішні прогнози, її самовіддане кохання створило диво: Олександр після пробудження не втратив ні власної ідентичності, ні бажання жити далі.



Чотири місяці Олександр провів у реанімації: пережив дві зупинки серця, інсульт, у нього не працювали нирки. Більшість цивільних медичних закладів, на жаль, не наважувалися братись за лікування нашого Героя, мовляв, із таким перебігом хвороб і складним пораненням люди просто не виживають. Та поруч з ним завжди була його любляча дружина Оля, яка вірила в диво, у силу кохання та мужній дух свого чоловіка. І це диво сталось!



Щоправда, військові лікарі, які взялися лікувати та реабілітовувати Олександра називають це грамотно спланованим комплексом лікування.



Зараз Олександр проходить реабілітацію в одному з військових медичних закладів, що на заході України. Військові лікарі та реабілітологи розробили для нього унікальну програму, під час якої Олександр навіть навчився плавати! Зараз він готується до протезування і планує своє майбутнє життя, адже вдома у нього два студенти та невеличке господарство.



- Я хочу звернутися до всіх дружин і самих поранених, - каже Ольга Вихрук. – Не втрачайте впевненості в собі. Не втрачайте віри в те, що життя буде далі. І знайте, що немає таких проблем, які не можливо подолати. Вірте у своє одужання та упевнено прямуйте до цього!



Тарас Грень.

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