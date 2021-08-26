На вулицях Нововолинська встановлять 128 камер відеонагляду
Сьогодні, 14:10
У Нововолинську місцева влада планує встановити на міських вулицях майже 130 камер відеоспостереження.
Про це в телеграмі інформує міський голова Боррис Карпус.
За його словами, сьогодні, 16 листопада, у Нововолинську відкрили Центр безпеки. Він розташований у ЦНАПі. Тут працюватиме оператор, який відстежуватиме зображення з усіх камер по місту.
Загалом у місті планують встановити 128 камер.
«Відеоспостереження - один із найефективніших способів попередження злочинів. І пошуку злочинців. Працюємо спільно з поліцією і Муніципальною вартою, щоб у місті було спокійніше та безпечніше», - зазначив Карпус.
Центр безпеки вдалося створити завдяки програмі EGAP.
Нагадаємо, у Володимирі на Федорівському кладовищі помітили неодноразові випадки наруг над могилами військових. З міського бюджету планують виділити кошти на встановлення камер спостереження.
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Про це в телеграмі інформує міський голова Боррис Карпус.
За його словами, сьогодні, 16 листопада, у Нововолинську відкрили Центр безпеки. Він розташований у ЦНАПі. Тут працюватиме оператор, який відстежуватиме зображення з усіх камер по місту.
Загалом у місті планують встановити 128 камер.
«Відеоспостереження - один із найефективніших способів попередження злочинів. І пошуку злочинців. Працюємо спільно з поліцією і Муніципальною вартою, щоб у місті було спокійніше та безпечніше», - зазначив Карпус.
Центр безпеки вдалося створити завдяки програмі EGAP.
Нагадаємо, у Володимирі на Федорівському кладовищі помітили неодноразові випадки наруг над могилами військових. З міського бюджету планують виділити кошти на встановлення камер спостереження.
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Коментарі 1
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