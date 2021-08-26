На вулицях Нововолинська встановлять 128 камер відеонагляду

У Нововолинську місцева влада планує встановити на міських вулицях майже 130 камер відеоспостереження.Про це в телеграмі інформує міський головаЗа його словами, сьогодні, 16 листопада, у Нововолинську відкрили Центр безпеки. Він розташований у ЦНАПі. Тут працюватиме оператор, який відстежуватиме зображення з усіх камер по місту.Загалом у місті планують встановити 128 камер.«Відеоспостереження - один із найефективніших способів попередження злочинів. І пошуку злочинців. Працюємо спільно з поліцією і Муніципальною вартою, щоб у місті було спокійніше та безпечніше», - зазначив Карпус.Центр безпеки вдалося створити завдяки програмі EGAP.Нагадаємо, у Володимирі на Федорівському кладовищі помітили неодноразові випадки наруг над могилами військових. З міського бюджету планують виділити кошти на встановлення камер спостереження.