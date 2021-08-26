На вулицях Нововолинська встановлять 128 камер відеонагляду

На вулицях Нововолинська встановлять 128 камер відеонагляду
У Нововолинську місцева влада планує встановити на міських вулицях майже 130 камер відеоспостереження.

Про це в телеграмі інформує міський голова Боррис Карпус.

За його словами, сьогодні, 16 листопада, у Нововолинську відкрили Центр безпеки. Він розташований у ЦНАПі. Тут працюватиме оператор, який відстежуватиме зображення з усіх камер по місту.
На вулицях Нововолинська встановлять 128 камер відеонагляду

Загалом у місті планують встановити 128 камер.

«Відеоспостереження - один із найефективніших способів попередження злочинів. І пошуку злочинців. Працюємо спільно з поліцією і Муніципальною вартою, щоб у місті було спокійніше та безпечніше», - зазначив Карпус.

Центр безпеки вдалося створити завдяки програмі EGAP.

Нагадаємо, у Володимирі на Федорівському кладовищі помітили неодноразові випадки наруг над могилами військових. З міського бюджету планують виділити кошти на встановлення камер спостереження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: камери, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Коли вже в Луцьку в Старому місті поставлять?
Відповісти
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині контрабандисти «подарували» силовикам дрон і сигарети
Сьогодні, 14:26
Пережив дві зупинки серця, ампутацію двох рук та правої ноги: історія незламного воїна з Волині Олександра Вихрука
Сьогодні, 14:17
На вулицях Нововолинська встановлять 128 камер відеонагляду
Сьогодні, 14:10
На Хмельниччині внаслідок падіння уламків є пошкодження: поранений водій вантажівки
Сьогодні, 13:50
На носі погіршення погоди: чи готові в Луцьку
Сьогодні, 13:45
Схожі новини
На дорогах Луцька і Волині запрацювали камери, які фіксують перевищення швидкості. АДРЕСИ На дорогах Луцька і Волині запрацювали камери, які фіксують перевищення швидкості. АДРЕСИ
01 травень, 22:57
На дорогах Волині з'являться 4 камери фіксації порушень ПДР: де саме. ПЕРЕЛІК На дорогах Волині з'являться 4 камери фіксації порушень ПДР: де саме. ПЕРЕЛІК
26 серпень, 2021, 18:00
На Волині знайшли порушників, які незаконно вирубували ліс На Волині знайшли порушників, які незаконно вирубували ліс
06 квітень, 2021, 17:10
У Княгининівській ОТГ встановлять ще чотири камери У Княгининівській ОТГ встановлять ще чотири камери
11 грудень, 2018, 10:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині контрабандисти «подарували» силовикам дрон і сигарети
Сьогодні, 14:26
 0
Пережив дві зупинки серця, ампутацію двох рук та правої ноги: історія незламного воїна з Волині Олександра Вихрука
Сьогодні, 14:17
 0
На вулицях Нововолинська встановлять 128 камер відеонагляду
Сьогодні, 14:10
 0
На Хмельниччині внаслідок падіння уламків є пошкодження: поранений водій вантажівки
Сьогодні, 13:50
 0
На носі погіршення погоди: чи готові в Луцьку
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8