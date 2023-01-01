На Волині контрабандисти «подарували» силовикам дрон і сигарети

Прикордонники оперативно-розшукового підрозділу Волинського загону та відділу «Рівне» виявили БПЛА поблизу кордону з Польщею.Контрабандисти планували переправити ним сигарети через українсько-польський кордон, інформує пресслужба Волинського прикордонного загону.Квадрокоптер з підвішеним пакунком прикордонний наряд виявив за допомогою радіолокації та приземлив антидроновою рушницею. В ході огляду охоронці кордону з’ясували, що безпілотником контрабандисти намагались доставити до сусідньої країни 540 пачок сигарет без акцизних марок.Квадрокоптер та сигарети прикордонники передали представникам Бюро економічної безпеки у Волинській області.Наразі встановлюються всі обставини правопорушення та триває пошук осіб, причетних до незаконного переміщення контрабандного товару.Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники, який три дні блукав горами у пошуках кордону.