На Волині контрабандисти «подарували» силовикам дрон і сигарети

На Волині контрабандисти «подарували» силовикам дрон і сигарети
Прикордонники оперативно-розшукового підрозділу Волинського загону та відділу «Рівне» виявили БПЛА поблизу кордону з Польщею.

Контрабандисти планували переправити ним сигарети через українсько-польський кордон, інформує пресслужба Волинського прикордонного загону.

Квадрокоптер з підвішеним пакунком прикордонний наряд виявив за допомогою радіолокації та приземлив антидроновою рушницею. В ході огляду охоронці кордону з’ясували, що безпілотником контрабандисти намагались доставити до сусідньої країни 540 пачок сигарет без акцизних марок.

Квадрокоптер та сигарети прикордонники передали представникам Бюро економічної безпеки у Волинській області.

Наразі встановлюються всі обставини правопорушення та триває пошук осіб, причетних до незаконного переміщення контрабандного товару.



Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали волинянина, який три дні блукав горами у пошуках кордону.

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Теги: кордон, Волинь
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