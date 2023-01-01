Відкрили меморіальні дошки на школі, де вчилися волинські Герої

Відкрили меморіальні дошки на школі, де вчилися волинські Герої
Меморіальні дошки Героям-Захисникам Олексію Мітяйкіну та Богдану Павлову з’явилися на фасаді Нововолинського ліцею №4 імені Тараса Шевченка.

Уже шестеро випускників цього закладу поповнили ряди Небесного війська, повідомляє у телеграмі міський голова Борис Карпус.

«Сьогодні такий теплий осінній день, а освітянська родина ліцею №4 зі скорботою відкриває дошки пам’яті. Разом із рідними Героїв помолилися за спокій душ загиблих», - зазначив мер Нововолинська.
Відкрили меморіальні дошки на школі, де вчилися волинські Герої

Він додав, що 23-річний Олексій та 30-річний Богдан тепер щодня зустрічатимуть і проводжатимуть дітей та вчителів на порозі. Нагадуватимуть, якою ціною здобувається мирне небо та спокій.
Відкрили меморіальні дошки на школі, де вчилися волинські Герої

«Вічна пам’ять усім Героям», - додав градоначальник.
Відкрили меморіальні дошки на школі, де вчилися волинські Герої
Відкрили меморіальні дошки на школі, де вчилися волинські Герої
Відкрили меморіальні дошки на школі, де вчилися волинські Герої
Відкрили меморіальні дошки на школі, де вчилися волинські Герої


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Теги: загиблі, війна
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