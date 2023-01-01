Відкрили меморіальні дошки на школі, де вчилися волинські Герої
Сьогодні, 19:09
Меморіальні дошки Героям-Захисникам Олексію Мітяйкіну та Богдану Павлову з’явилися на фасаді Нововолинського ліцею №4 імені Тараса Шевченка.
Уже шестеро випускників цього закладу поповнили ряди Небесного війська, повідомляє у телеграмі міський голова Борис Карпус.
«Сьогодні такий теплий осінній день, а освітянська родина ліцею №4 зі скорботою відкриває дошки пам’яті. Разом із рідними Героїв помолилися за спокій душ загиблих», - зазначив мер Нововолинська.
Він додав, що 23-річний Олексій та 30-річний Богдан тепер щодня зустрічатимуть і проводжатимуть дітей та вчителів на порозі. Нагадуватимуть, якою ціною здобувається мирне небо та спокій.
«Вічна пам’ять усім Героям», - додав градоначальник.
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Уже шестеро випускників цього закладу поповнили ряди Небесного війська, повідомляє у телеграмі міський голова Борис Карпус.
«Сьогодні такий теплий осінній день, а освітянська родина ліцею №4 зі скорботою відкриває дошки пам’яті. Разом із рідними Героїв помолилися за спокій душ загиблих», - зазначив мер Нововолинська.
Він додав, що 23-річний Олексій та 30-річний Богдан тепер щодня зустрічатимуть і проводжатимуть дітей та вчителів на порозі. Нагадуватимуть, якою ціною здобувається мирне небо та спокій.
«Вічна пам’ять усім Героям», - додав градоначальник.
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