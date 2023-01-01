У нацпарку на Волині вирізали ліс на десятки мільйонів гривень





Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.



За підтриманим прокурорами Волинської обласної прокуратури клопотанням слідчих в управління Національному агентству України з питань розшуку активів (АРМА) передана арештована деревина вартістю 21,4 мільйона гривень.



У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконної порубки дерев на території Ківерцівського Національного природного парку «Цуманська пуща» волинські правоохоронці виявили 870 колод незаконно зрубаних дубів.



Нині деревина арештована та згідно з ухвалою суду передана в управління АРМА.



У кримінальному провадженні про незаконні порубки та перевищення влади та службових повноважень посадовцями Національного парку (ч.4 ст. 246, ч.3 ст. 365 КК України) триває досудове розслідування, яке провадить ТУ ДБР у Львові.



Нагадаємо, під час незаконної заготівлі деревини ввечері 2 жовтня на Волині загинув чоловік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські прокурори передали в управління АРМА арештовану деревину вартістю понад 21 мільйон гривень.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За підтриманим прокурорами Волинської обласної прокуратури клопотанням слідчих в управління Національному агентству України з питань розшуку активів (АРМА) передана арештована деревина вартістю 21,4 мільйона гривень.У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконної порубки дерев на території Ківерцівського Національного природного парку «Цуманська пуща» волинські правоохоронці виявили 870 колод незаконно зрубаних дубів.Нині деревина арештована та згідно з ухвалою суду передана в управління АРМА.У кримінальному провадженні про незаконні порубки та перевищення влади та службових повноважень посадовцями Національного парку (ч.4 ст. 246, ч.3 ст. 365 КК України) триває досудове розслідування, яке провадить ТУ ДБР у Львові.Нагадаємо, під час незаконної заготівлі деревини ввечері 2 жовтня на Волині

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