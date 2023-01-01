Волинян запрошують на концерт української пісні «Все буде Україна!»

Волинян запрошують на концерт української пісні «Все буде Україна!»
Концерт «Все буде Україна!» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру відбудеться у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.

«На порятунок тривожним думкам приходить естрадно-симфонічний оркестр театру із неперевершеним аранжуванням найрізноманітніших мелодій та пісень, які хочеться переслуховувати ще і ще раз. Бо тоді відчуваємо знову ґрунт під ногами. Адже культура впевнено крокує вперед, незважаючи на балачки песимістів, і демонструє величезний розвиток. Життя триває!», - йдеться у повідомленні.



«Все буде Україна!» - концерт української пісні, на якому звучатимуть як народні композиції, так і естрадні.

Коли?


У четвер, 9 листопада, о 18:00.

Тривалість концерту - 2 год 15 хв.

Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
Волинян запрошують на концерт української пісні «Все буде Україна!»


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Теги: театр, Луцьк, концерт, українська пісня
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