Волинян запрошують на концерт української пісні «Все буде Україна!»
Сьогодні, 18:45
Концерт «Все буде Україна!» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру відбудеться у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.
«На порятунок тривожним думкам приходить естрадно-симфонічний оркестр театру із неперевершеним аранжуванням найрізноманітніших мелодій та пісень, які хочеться переслуховувати ще і ще раз. Бо тоді відчуваємо знову ґрунт під ногами. Адже культура впевнено крокує вперед, незважаючи на балачки песимістів, і демонструє величезний розвиток. Життя триває!», - йдеться у повідомленні.
«Все буде Україна!» - концерт української пісні, на якому звучатимуть як народні композиції, так і естрадні.
У четвер, 9 листопада, о 18:00.
Тривалість концерту - 2 год 15 хв.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.
«На порятунок тривожним думкам приходить естрадно-симфонічний оркестр театру із неперевершеним аранжуванням найрізноманітніших мелодій та пісень, які хочеться переслуховувати ще і ще раз. Бо тоді відчуваємо знову ґрунт під ногами. Адже культура впевнено крокує вперед, незважаючи на балачки песимістів, і демонструє величезний розвиток. Життя триває!», - йдеться у повідомленні.
«Все буде Україна!» - концерт української пісні, на якому звучатимуть як народні композиції, так і естрадні.
Коли?
У четвер, 9 листопада, о 18:00.
Тривалість концерту - 2 год 15 хв.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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