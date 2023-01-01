Сирський відзначив ефективність волинських воїнів під Куп’янськом

Сирський відзначив ефективність волинських воїнів під Куп’янськом
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський похвалив воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за ефективне знищення окупантів.

Про це він повідомив у телеграмі.

«14-та Князівська бригада продовжує знищувати ворогів на Купʼянському напрямку. росіяни дуже активні, але вони гарно палають. Слава нашим воїнам», - написав Сирський.

Він також опублікував відео, як князівські воїни знищують загарбників.

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку ворог зазнав чималих втрат завдяки професійній роботі 14-та ОМБр.

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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