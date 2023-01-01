Чоловіків від 30 років, які вступають до вишу на контракт, стало у 23 рази більше за два роки війни, – ЗМІ

Чоловіків від 30 років, які вступають до вишу на контракт, стало у 23 рази більше за два роки війни, – ЗМІ
Від 2021 року чоловіків віком від 30 років, які вступають до університетів на платній основі, стало у 23 рази більше.

Про це заявляють журналісти-розслідувачі NGL.media на основі аналізу відкритих даних Міністерства освіти України, пише Громадське.

Так, у 2023 році частка чоловіків серед усіх студентів-першокурсників платної форми навчання становить 70%. А їхній середній вік зріс до 27 років.

Найбільше зростання кількості студентів-чоловіків помітне у вікових категоріях 30+ і 40+.

Якщо у 2021 році до університетів вступили лише 2186 чоловіків віком від 30 до 39 років, то у 2023 році таких стало більше ніж 30 тисяч. Так само і з віковою групою 40+. Серед її представників у 2021 році до вишів вступили тільки 884 людини, тоді як у 2023 — вже більш ніж 15 тисяч.

Також журналісти визначили, що за 2023 рік коштом чоловіків «нестудентського віку» українські університети отримали 2,6 мільярда гривень.

Як стверджує NGL.media, різке зростання кількості чоловіків-студентів в українських вишах спричинене тим, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану.

Журналісти зазначають, що ні в уряді, ні, зокрема, в Міністерстві освіти нічого не роблять із тим, щоб припинити використання вищої освіти як інструмента відстрочки від мобілізації.

А законопроєкти від депутатів Верховної Ради, у яких звернули увагу на цю проблему, пропонують боротися з нею через обмеження прав самих потенційних студентів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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