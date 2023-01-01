Полеглого Героя на Волині зустрінуть коридором пошани
Сьогодні, 17:46
У селі Ставки на Волині завтра, 3 листопада, прощатимуться із загиблим військовослужбовцем Ігорем Ковалюком.
Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівська сільрада.
Завтра, 3 листопада 2023 року, об 11:30 із морга у Володимирі вирушить кортеж із тілом загиблого героя Ковалюка Ігоря Валентиновича, який прямуватиме до села Ставки.
Прощання розпочнеться о 12:00 год. біля домівки загиблого, після чого похоронна процесія вирушить до церкви.
«Просимо організувати для кортежу із тілом Героя коридор пошани», - закликали краян у сільраді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівська сільрада.
Завтра, 3 листопада 2023 року, об 11:30 із морга у Володимирі вирушить кортеж із тілом загиблого героя Ковалюка Ігоря Валентиновича, який прямуватиме до села Ставки.
Прощання розпочнеться о 12:00 год. біля домівки загиблого, після чого похоронна процесія вирушить до церкви.
«Просимо організувати для кортежу із тілом Героя коридор пошани», - закликали краян у сільраді.
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