Полеглого Героя на Волині зустрінуть коридором пошани

загиблим військовослужбовцем Ігорем Ковалюком.



Про це у фейсбуці повідомляє Оваднівська сільрада.



Завтра, 3 листопада 2023 року, об 11:30 із морга у Володимирі вирушить кортеж із тілом загиблого героя Ковалюка Ігоря Валентиновича, який прямуватиме до села Ставки.



Прощання розпочнеться о 12:00 год. біля домівки загиблого, після чого похоронна процесія вирушить до церкви.



«Просимо організувати для кортежу із тілом Героя коридор пошани», - закликали краян у сільраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Ставки на Волині завтра, 3 листопада, прощатимуться ізПро це у фейсбуці повідомляє Оваднівська сільрада.Завтра, 3 листопада 2023 року, об 11:30 із морга у Володимирі вирушить кортеж із тілом загиблого героя Ковалюка Ігоря Валентиновича, який прямуватиме до села Ставки.Прощання розпочнеться о 12:00 год. біля домівки загиблого, після чого похоронна процесія вирушить до церкви.«Просимо організувати для кортежу із тілом Героя коридор пошани», - закликали краян у сільраді.

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