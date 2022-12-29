Для молоді на Волині започаткували військові вишколи

Для молоді на Волині започаткували військові вишколи
Для учнів та студентів Луцького технічного фахового коледжу сьогодні, 2 листопада, організували військовий вишкіл.

60 дівчат та хлопців навчали основ керування дроном, надання домедичної допомоги та безпечного поводження з автоматом, повідомляє Суспільне.

Як розповів викладач предмета "Захист України" Михайло Арман, для проведення заняття запросили тренерів, які допомагають більше дізнатися про сучасну роботу військових.

"По експлуатації дронів — в нас в навчальні програмі такого немає, але це є дуже актуальна проблема на сьогодні. Ми попросили цю локацію винести на розгляд. Плюс додатково — використання радіостанцій, бо в програмі навчання немає і цієї тематики", — сказав педагог.
Для молоді на Волині започаткували військові вишколи

Не вперше бере участь у таких вишколах другокурсник Артем Мірченко. Зі слів студента, початкові знання уже має.

"Наш коледж загалом робить дуже багато різних заходів. В сучасних реаліях це необхідні знання для нас, щоб підготувати до різних ситуацій. Вже навчився поводженню зі зброєю, перезаряджати магазин, стрільби, перша медична підготовка, накладання турнікета", — каже студент.

Аби краще оволодіти різними військовими дисциплінами і домедичною підготовкою, потрібно пройти більш тривалі спеціалізовані курси, сказав співорганізатор вишколу, директор Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук. Навчання, з його слів, було ознайомчим і тривало дві години.
Для молоді на Волині започаткували військові вишколи

Юрій Семчук говорить: освітній проєкт "Військові вишколи для молоді"стартував на початку цього року. Основна вікова група — це молодь від 14 до 35 років. До основної програми, з його слів, додалися навчання по дронах і радіозв'язку, а найближчим часом додасться топографія.

"Ми навчаємось на холостих навчальних набоях, де вони вміють споряджати, заряджати, виймати цей набій. Вони вже звикають і ми спрощуємо роботу на польові збори, які будуть проходити в кінці навчального року. Намагаємося закрити це питання, щоб діти ознайомилися з домедичною, вогневою підготовкою", — зазначив лучанин.
Для молоді на Волині започаткували військові вишколи

Одноденні базові вишколи, організовані молодіжним центром, додав Юрій Семчук, пройшли орієнтовно 2 000 хлопців та дівчат із різних навчальних закладів Луцька.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: навчання, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відкрили меморіальні дошки на школі, де вчилися волинські Герої
Сьогодні, 19:09
Волинян запрошують на концерт української пісні «Все буде Україна!»
Сьогодні, 18:45
Для молоді на Волині започаткували військові вишколи
Сьогодні, 18:28
Сирський відзначив ефективність волинських воїнів під Куп’янськом
Сьогодні, 18:10
Полеглого Героя на Волині зустрінуть коридором пошани
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
МОН: Обов’язкових предметів на національному мультитесті буде три МОН: Обов’язкових предметів на національному мультитесті буде три
26 вересень, 18:01
Чотири ліцеї Волині навчатимуть дітей за кордоном онлайн: як це працюватиме Чотири ліцеї Волині навчатимуть дітей за кордоном онлайн: як це працюватиме
26 вересень, 17:00
На Волині затоплює підвали садочків і шкіл, які слугують укриттями: як вчаться діти На Волині затоплює підвали садочків і шкіл, які слугують укриттями: як вчаться діти
29 грудень, 2022, 17:33
Скільки учнів луцьких шкіл перебувають за кордоном Скільки учнів луцьких шкіл перебувають за кордоном
21 вересень, 2022, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відкрили меморіальні дошки на школі, де вчилися волинські Герої
Сьогодні, 19:09
 0
Волинян запрошують на концерт української пісні «Все буде Україна!»
Сьогодні, 18:45
 0
Для молоді на Волині започаткували військові вишколи
Сьогодні, 18:28
 0
Сирський відзначив ефективність волинських воїнів під Куп’янськом
Сьогодні, 18:10
 0
Полеглого Героя на Волині зустрінуть коридором пошани
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8