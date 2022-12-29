Для молоді на Волині започаткували військові вишколи
Сьогодні, 18:28
Для учнів та студентів Луцького технічного фахового коледжу сьогодні, 2 листопада, організували військовий вишкіл.
60 дівчат та хлопців навчали основ керування дроном, надання домедичної допомоги та безпечного поводження з автоматом, повідомляє Суспільне.
Як розповів викладач предмета "Захист України" Михайло Арман, для проведення заняття запросили тренерів, які допомагають більше дізнатися про сучасну роботу військових.
"По експлуатації дронів — в нас в навчальні програмі такого немає, але це є дуже актуальна проблема на сьогодні. Ми попросили цю локацію винести на розгляд. Плюс додатково — використання радіостанцій, бо в програмі навчання немає і цієї тематики", — сказав педагог.
Не вперше бере участь у таких вишколах другокурсник Артем Мірченко. Зі слів студента, початкові знання уже має.
"Наш коледж загалом робить дуже багато різних заходів. В сучасних реаліях це необхідні знання для нас, щоб підготувати до різних ситуацій. Вже навчився поводженню зі зброєю, перезаряджати магазин, стрільби, перша медична підготовка, накладання турнікета", — каже студент.
Аби краще оволодіти різними військовими дисциплінами і домедичною підготовкою, потрібно пройти більш тривалі спеціалізовані курси, сказав співорганізатор вишколу, директор Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук. Навчання, з його слів, було ознайомчим і тривало дві години.
Юрій Семчук говорить: освітній проєкт "Військові вишколи для молоді"стартував на початку цього року. Основна вікова група — це молодь від 14 до 35 років. До основної програми, з його слів, додалися навчання по дронах і радіозв'язку, а найближчим часом додасться топографія.
"Ми навчаємось на холостих навчальних набоях, де вони вміють споряджати, заряджати, виймати цей набій. Вони вже звикають і ми спрощуємо роботу на польові збори, які будуть проходити в кінці навчального року. Намагаємося закрити це питання, щоб діти ознайомилися з домедичною, вогневою підготовкою", — зазначив лучанин.
Одноденні базові вишколи, організовані молодіжним центром, додав Юрій Семчук, пройшли орієнтовно 2 000 хлопців та дівчат із різних навчальних закладів Луцька.
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60 дівчат та хлопців навчали основ керування дроном, надання домедичної допомоги та безпечного поводження з автоматом, повідомляє Суспільне.
Як розповів викладач предмета "Захист України" Михайло Арман, для проведення заняття запросили тренерів, які допомагають більше дізнатися про сучасну роботу військових.
"По експлуатації дронів — в нас в навчальні програмі такого немає, але це є дуже актуальна проблема на сьогодні. Ми попросили цю локацію винести на розгляд. Плюс додатково — використання радіостанцій, бо в програмі навчання немає і цієї тематики", — сказав педагог.
Не вперше бере участь у таких вишколах другокурсник Артем Мірченко. Зі слів студента, початкові знання уже має.
"Наш коледж загалом робить дуже багато різних заходів. В сучасних реаліях це необхідні знання для нас, щоб підготувати до різних ситуацій. Вже навчився поводженню зі зброєю, перезаряджати магазин, стрільби, перша медична підготовка, накладання турнікета", — каже студент.
Аби краще оволодіти різними військовими дисциплінами і домедичною підготовкою, потрібно пройти більш тривалі спеціалізовані курси, сказав співорганізатор вишколу, директор Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук. Навчання, з його слів, було ознайомчим і тривало дві години.
Юрій Семчук говорить: освітній проєкт "Військові вишколи для молоді"стартував на початку цього року. Основна вікова група — це молодь від 14 до 35 років. До основної програми, з його слів, додалися навчання по дронах і радіозв'язку, а найближчим часом додасться топографія.
"Ми навчаємось на холостих навчальних набоях, де вони вміють споряджати, заряджати, виймати цей набій. Вони вже звикають і ми спрощуємо роботу на польові збори, які будуть проходити в кінці навчального року. Намагаємося закрити це питання, щоб діти ознайомилися з домедичною, вогневою підготовкою", — зазначив лучанин.
Одноденні базові вишколи, організовані молодіжним центром, додав Юрій Семчук, пройшли орієнтовно 2 000 хлопців та дівчат із різних навчальних закладів Луцька.
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