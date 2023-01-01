Волинянка виборола два «золота» на Всесвітніх іграх єдиноборств

Волинянка з села Соловичістала дворазовою чемпіонкою Всесвітніх ігор із єдиноборств-2023 – одному з найпрестижніших міжнародних турнірів.Спортсменка змагалася у дисципліні параармрестлінг і стала переможницею на обидві руки, повідомляє Турійська громада у фейсбуці.Атлети майже зі всіх куточків світу вперше змагалися на престижному міжнародному турнірі – Всесвітніх іграх Єдиноборств, що проходив у Саудівській Аравії.У цих змаганнях в складі збірної України участь взяла і волинянка, майстер спорту України Альона Горніч. Дівчина займається армрестлінгом з 2017 року.У команді параспортсменів 21-річна спортсменка виборола дві золоті нагороди у дисципліні параармреслінг у категорії «Жінки. Боротьба стоячи».Нагадаємо, ковельчанинв останній день Всесвітніх ігор єдиноборств.