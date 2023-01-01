Волинянка виборола два «золота» на Всесвітніх іграх єдиноборств

Волинянка виборола два «золота» на Всесвітніх іграх єдиноборств
Волинянка з села Соловичі Альона Горніч стала дворазовою чемпіонкою Всесвітніх ігор із єдиноборств-2023 – одному з найпрестижніших міжнародних турнірів.

Спортсменка змагалася у дисципліні параармрестлінг і стала переможницею на обидві руки, повідомляє Турійська громада у фейсбуці.

Атлети майже зі всіх куточків світу вперше змагалися на престижному міжнародному турнірі – Всесвітніх іграх Єдиноборств, що проходив у Саудівській Аравії.

У цих змаганнях в складі збірної України участь взяла і волинянка, майстер спорту України Альона Горніч. Дівчина займається армрест
Волинянка виборола два «золота» на Всесвітніх іграх єдиноборств
лінгом з 2017 року.

У команді параспортсменів 21-річна спортсменка виборола дві золоті нагороди у дисципліні параармреслінг у категорії «Жінки. Боротьба стоячи».
Волинянка виборола два «золота» на Всесвітніх іграх єдиноборств

Нагадаємо, ковельчанин Юрій Зубчук здобув срібну медаль в останній день Всесвітніх ігор єдиноборств.

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Теги: спорт, Волинь
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