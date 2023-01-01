Очільник МОЗ відвідав реабілітаційний центр на Волині

Очільник МОЗ відвідав реабілітаційний центр на Волині
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав реабілітаційний центр «Фенікс» на Волині.

Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.

Поблизу Луцька функціонує центр комплексної дитячої реабілітації «Фенікс» комунального підприємства «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства та дитинства». Щороку близько двох тисяч дітей з різних куточків України отримують тут реабілітаційну допомогу. Медзаклад відвідав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Очільник МОЗ відвідав реабілітаційний центр на Волині

За словами директорки об’єднання Ірини Горавської, в центрі надають увесь спектр медичних послуг дітям з ураженнями нервової системи та ортопедичними захворюваннями. Поруч із тим, нещодавно тут запрацював новий напрям - реабілітація для дітей, які зазнали різних видів жорстокого поводження і потерпіли від злочинів.

Потужність закладу – близько 70 чоловік, а з початку повномасштабного вторгнення потреба відчутно зросла. Для прикладу, черга на реабілітацію вже розписана по березень.

«Більше пацієнтів ми не можемо взяти, адже не дозволяє площа. Кількість не лише місць, а й приміщень, де надається реабілітація, яка теж розрахована в середньому на 60 дітей одночасно. Тому сьогодні хочемо попросити міністра профінансувати проєкт – побудова нового реабілітаційно-лікувального корпусу з басейном, спеціальними реабілітаційними приміщеннями. Окрім того, в новому корпусі ми хочемо зробити центр дитячого психічного здоров’я», – зауважила Ірина Горавська.

До слова, орієнтовна вартість проєкту – 200 млн грн.

Потому міністр поспілкувався з батьками маленьких пацієнтів, а також оглянув, як відбувається реабілітація дітей. Усі відзначають чудові результати по завершенню лікування у центрі «Фенікс» та просять збільшити кількість реабілітаційних циклів, які оплачує НСЗУ на рік для одного пацієнта.

Віктор Ляшко пообіцяв розглянути всі питання, з якими звернулися до нього волиняни.

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Теги: лікарі, Волинь
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