У Луцьку хочуть чистити дороги: водіїв просять прибрати авто з узбіч

Водіїв у Луцьку закликають не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, аби транспортні засоби не заважалиПро це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.Муніципали благають водіїв не залишати авто на узбіччях доріг, щоб не заважати процесу очищення вулиць та посипання їх соляною сумішшю.«Звертаємо вашу увагу, що диспетчери відділу «Центр безпеки міста Луцьк» за допомогою камер відеоспостереження, здійснюють моніторинг міста на предмет виявлення автомобілів, які створюють перешкоду в роботі комунальної техніки», - йдеться у повідомленні.Інспектори з паркування будуть притягувати до адміністративної відповідальності власників транспортних засобів, які перешкоджатимуть роботі технологічного комунального транспорту та накладатимуть штраф у розмірі 680 гривень у відповідності до чинного законодавства.