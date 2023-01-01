Сильні морози і сніг щодня: погода цього тижня на Волині





Також на Волині прогнозують температурні коливання, пише



Як розповіла чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник, такі погодні коливання пов'язані із проходженням одразу кількох атмосферних фронтів.



"Найближчими днями очікуємо впив циклону з північного заходу, який зумовить мокрий сніг, налипання снігу і подекуди ожеледь", — зазначила Леся Пасічник.



Погода різко зміниться в середині тижня — 23 листопада синоптики очікують зниження нічної температури до 11° морозу. "Але це похолодання буде короткочасним, бо уже 24 листопада нічна температура стане плюсовою", — додала чергова синоптикиня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж прийдешнього тижня – із 20 по 26 листопада – у Луцьку та на Волині практично щодня будуть опади.Також на Волині прогнозують температурні коливання, пише Суспільне Як розповіла чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру, такіпов'язані із проходженням одразу кількох атмосферних фронтів."Найближчими днями очікуємо впив циклону з північного заходу, який зумовить мокрий сніг, налипання снігу і подекуди ожеледь", — зазначила Леся Пасічник.Погода різко зміниться в середині тижня — 23 листопада синоптики очікують зниження нічної температури до 11° морозу. "Але це похолодання буде короткочасним, бо уже 24 листопада нічна температура стане плюсовою", — додала чергова синоптикиня.

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