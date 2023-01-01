Сильні морози і сніг щодня: погода цього тижня на Волині

Сильні морози і сніг щодня: погода цього тижня на Волині
Упродовж прийдешнього тижня – із 20 по 26 листопада – у Луцьку та на Волині практично щодня будуть опади.

Також на Волині прогнозують температурні коливання, пише Суспільне.

Як розповіла чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник, такі погодні коливання пов'язані із проходженням одразу кількох атмосферних фронтів.

"Найближчими днями очікуємо впив циклону з північного заходу, який зумовить мокрий сніг, налипання снігу і подекуди ожеледь", — зазначила Леся Пасічник.

Погода різко зміниться в середині тижня — 23 листопада синоптики очікують зниження нічної температури до 11° морозу. "Але це похолодання буде короткочасним, бо уже 24 листопада нічна температура стане плюсовою", — додала чергова синоптикиня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук
Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Депутати готують законопроєкт, який змінить правила мобілізації
Сьогодні, 15:00
Зупинилося серце захисниці Ольги Кулікової, сім'я якої переїхала на Волинь
Сьогодні, 14:50
Сильні морози і сніг щодня: погода цього тижня на Волині
Сьогодні, 14:45
Куди звертатися волинянам, якщо втрачено зв’язок із військовим
Сьогодні, 14:27
Керівництво Держспецзв’язку поцупило десятки мільйонів, - НАБУ
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада
19 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 листопада
17 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 листопада
16 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 листопада
15 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Депутати готують законопроєкт, який змінить правила мобілізації
Сьогодні, 15:00
 0
Зупинилося серце захисниці Ольги Кулікової, сім'я якої переїхала на Волинь
Сьогодні, 14:50
 0
Сильні морози і сніг щодня: погода цього тижня на Волині
Сьогодні, 14:45
 0
Куди звертатися волинянам, якщо втрачено зв’язок із військовим
Сьогодні, 14:27
 0
Керівництво Держспецзв’язку поцупило десятки мільйонів, - НАБУ
Сьогодні, 14:05
 0
Медіа
відео
1/8