Депутати готують законопроєкт, який змінить правила мобілізації





Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко та Мар’яна Безугла, пише



За словами Гончаренка, депутати пропонують надати право на демобілізацію військовослужбовцям з інвалідністю I та II груп та тим, хто повернувся з полону.



Також пропонується демобілізувати військових, які є усиновлювачами, опікунами, піклувальниками дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати догляд за ними.



Також Гончаренко каже, що наполягатиме на демобілізації після 18 місяців служби.



Водночас Безугла пише про нові обов’язки для військовозобов’язаних. Так, пропонується позбавити права на відстрочку військовозобов’язаних, які мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю ІІІ групи.



Також ідеться про те, щоб зменшити коло осіб, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ груп або особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду, до членів сім’ї першого ступеня споріднення, тобто батьків та батьків чоловіка чи дружини, дітей тощо.



Крім того, розглядається можливість змінити порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту.



За словами Безуглої, кількість охочих навчатися під час дії воєнного стану збільшилася у 2-3 рази, і це, на її думку, не тільки через бажання підвищити свій професійний рівень, але й також для уникнення призову.



Тому змінами передбачається усунути можливість уникнення призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти.



Також депутати пропонують розширити перелік людей, які братимуться на військовий облік, зокрема:



які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;



які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання;



яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (середнього начальницького) складу або які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.



Також пропонується скасувати заборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовниками, військовозобов’язаними та резервістами під час укладання трудового договору.



Уточнюються обов’язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо здійснення оповіщення та прибуття громадян до ТЦК та СП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники всіх депутатських фракцій Верховної Ради готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.Про це повідомляють народні депутатита, пише Громадське За словами Гончаренка, депутати пропонують надати право на демобілізацію військовослужбовцям з інвалідністю I та II груп та тим, хто повернувся з полону.Також пропонується демобілізувати військових, які є усиновлювачами, опікунами, піклувальниками дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати догляд за ними.Також Гончаренко каже, що наполягатиме на демобілізації після 18 місяців служби.Водночас Безугла пише про нові обов’язки для військовозобов’язаних. Так, пропонується позбавити права на відстрочку військовозобов’язаних, які мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю ІІІ групи.Також ідеться про те, щоб зменшити коло осіб, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ груп або особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду, до членів сім’ї першого ступеня споріднення, тобто батьків та батьків чоловіка чи дружини, дітей тощо.Крім того, розглядається можливість змінити порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту.За словами Безуглої, кількість охочих навчатися під час дії воєнного стану збільшилася у 2-3 рази, і це, на її думку, не тільки через бажання підвищити свій професійний рівень, але й також для уникнення призову.Тому змінами передбачається усунути можливість уникнення призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти.Також депутати пропонують розширити перелік людей, які братимуться на військовий облік, зокрема:які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання;яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (середнього начальницького) складу або які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.Також пропонується скасувати заборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовниками, військовозобов’язаними та резервістами під час укладання трудового договору.Уточнюються обов’язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо здійснення оповіщення та прибуття громадян до ТЦК та СП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію