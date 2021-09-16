У Києві замінили найбільший прапор України

пошкодив сильний вітер.



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Як раніше повідомили на офіційному порталі Києва, сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище.



"Найбільший прапор України був приспущений ще напередодні погіршення погодних умов. Однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище. Зараз його вже знімають із флагштока та замінять на нове", — цитує пресслужба КМДА заступника голови адміністрації Вячеслава Непопа.



У КМДА додали, що споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока — майже 90 метрів, вага — 32 тонни. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві замінили розірване навпіл полотнище головного прапора України. Попередній стяг хоча і приспустили на флагштоку, як зазвичай це роблять під час негоди, та йогоПро це інформує Суспільне Як раніше повідомили на офіційному порталі Києва, сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище."Найбільший прапор України був приспущений ще напередодні погіршення погодних умов. Однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище. Зараз його вже знімають із флагштока та замінять на нове", — цитує пресслужба КМДА заступника голови адміністраціїУ КМДА додали, що споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока — майже 90 метрів, вага — 32 тонни. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.

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