У Києві замінили найбільший прапор України

У Києві замінили найбільший прапор України
У Києві замінили розірване навпіл полотнище головного прапора України. Попередній стяг хоча і приспустили на флагштоку, як зазвичай це роблять під час негоди, та його пошкодив сильний вітер.

Про це інформує Суспільне.

Як раніше повідомили на офіційному порталі Києва, сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище.

"Найбільший прапор України був приспущений ще напередодні погіршення погодних умов. Однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище. Зараз його вже знімають із флагштока та замінять на нове", — цитує пресслужба КМДА заступника голови адміністрації Вячеслава Непопа.

У КМДА додали, що споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока — майже 90 метрів, вага — 32 тонни. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.

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Теги: негода, Україна
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