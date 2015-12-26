Під колесами потяга «Ковель-Ужгород» загинув 60-річний чоловік

Під колесами потяга «Ковель-Ужгород» загинув 60-річний чоловік
На Рівненщині під колесами потяга "Ковель-Ужгород" загинув чоловік. Поліцейські встановлюють обставини трагедії на залізниці.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Рівненщини.

Повідомлення про смертельний наїзд на коліях надійшло до поліції близько 20:00 вчора, 26 листопада.

Слідчо-оперативна група Дубенського РВП на місці події встановила, що під колесами потяга сполученням «Ковель-Ужгород», яким керував 44-річний житель Рівненського району, неподалік станції «Верба» загинув 60-річний житель села Рідкодуби.

За словами машиніста, чоловік переповзав колії навколішки. Попри застосоване екстрене гальмування уникнути наїзду не вдалося — від отриманих травм він загинув.
Під колесами потяга «Ковель-Ужгород» загинув 60-річний чоловік

За фактом порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту слідчі Дубенського РВП розпочали досудове розслідування. Обставини події встановлюються.
Під колесами потяга «Ковель-Ужгород» загинув 60-річний чоловік

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Теги: Рівненщина, потяг, колії, чоловік, смерть
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