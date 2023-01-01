Обстріл Сумщини: загинула 7-річна дівчинка

Внаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури на Сумщині є поранені та загиблі, серед яких дитина. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За даними слідства, 28 листопада 2023 року близько 12:30 військові зс рф, за попередньою інформацією, з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда на Сумщині.Внаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків. З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення отримали чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.