Обстріл Сумщини: загинула 7-річна дівчинка
Сьогодні, 15:59
Внаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури на Сумщині є поранені та загиблі, серед яких дитина. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 28 листопада 2023 року близько 12:30 військові зс рф, за попередньою інформацією, з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда на Сумщині.
Внаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків. З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення отримали чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.
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Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 28 листопада 2023 року близько 12:30 військові зс рф, за попередньою інформацією, з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда на Сумщині.
Внаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків. З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення отримали чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.
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