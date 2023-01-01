Обстріл Сумщини: загинула 7-річна дівчинка

Обстріл Сумщини: загинула 7-річна дівчинка
Внаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури на Сумщині є поранені та загиблі, серед яких дитина. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 28 листопада 2023 року близько 12:30 військові зс рф, за попередньою інформацією, з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда на Сумщині.
Обстріл Сумщини: загинула 7-річна дівчинка

Внаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків. З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення отримали чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.
Обстріл Сумщини: загинула 7-річна дівчинка
Обстріл Сумщини: загинула 7-річна дівчинка
Обстріл Сумщини: загинула 7-річна дівчинка
Обстріл Сумщини: загинула 7-річна дівчинка

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Теги: обстріл, війна
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