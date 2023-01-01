Не витримало серце: помер Герой з Волині Анатолій Веремчук
Сьогодні, 16:14
25 листопада помер молодший сержант, командир інженерного відділення, житель села Городок Веремчук Анатолій Миколайович, 1968 року народження.
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
"Анатолій Миколайович був учасником АТО, довгий час боронив Україну від російського агресора. Не витримало серце того болю, страждань, що відчувають наші захисники. Вдома не дочекалась чоловіка Тетяна Григорівна та син Анатолій. Усією громадою схиляємо голови перед захисником України!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Прилісненській громаді.
"Анатолій Миколайович був учасником АТО, довгий час боронив Україну від російського агресора. Не витримало серце того болю, страждань, що відчувають наші захисники. Вдома не дочекалась чоловіка Тетяна Григорівна та син Анатолій. Усією громадою схиляємо голови перед захисником України!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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