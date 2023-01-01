На центральній вулиці Луцька авто збило 11-річну дитину
Сьогодні, 16:26
На проспекті Волі в обласному центрі Волині сьогодні, 28 листопада, трапилася аварія, в якій постраждала дитина.
Про це пише інформагентство Волинські новини.
ДТП, в якій постраждала дівчинка, сталася близько 15:00 на проспекті Волі у Луцьку.
У пресслужбі поліції зазначили, що неподалік обласної філармонії автомобіль «Лексус» збив 11-річну дівчинку. На місці працює слідчо-оперативна група Луцького РУП.
Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Ковельському районі загинуло двоє людей.
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Про це пише інформагентство Волинські новини.
ДТП, в якій постраждала дівчинка, сталася близько 15:00 на проспекті Волі у Луцьку.
У пресслужбі поліції зазначили, що неподалік обласної філармонії автомобіль «Лексус» збив 11-річну дівчинку. На місці працює слідчо-оперативна група Луцького РУП.
Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Ковельському районі загинуло двоє людей.
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