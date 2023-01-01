На центральній вулиці Луцька авто збило 11-річну дитину





Про це пише інформагентство



ДТП, в якій постраждала дівчинка, сталася близько 15:00 на проспекті Волі у Луцьку.



У пресслужбі поліції зазначили, що неподалік обласної філармонії автомобіль «Лексус» збив 11-річну дівчинку. На місці працює слідчо-оперативна група Луцького РУП.



Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.







Нагадаємо, внаслідок ДТП у Ковельському районі загинуло двоє людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На проспекті Волі в обласному центрі Волині сьогодні, 28 листопада, трапилася аварія, в якій постраждала дитина.Про це пише інформагентство Волинські новини ДТП, в якій постраждала дівчинка, сталася близько 15:00 на проспекті Волі у Луцьку.У пресслужбі поліції зазначили, що неподалік обласної філармонії автомобіль «Лексус» збив 11-річну дівчинку. На місці працює слідчо-оперативна група Луцького РУП.Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР.Нагадаємо, внаслідок ДТП у Ковельському районі

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