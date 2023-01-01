Волинська ОВА нагадала, що скандальна постанова КМУ набирає чинності

урядова постанова № 953.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської ОВА у фейсбуці.



Волинська обласна військова адміністрація інформує, що 1 грудня 2023 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» (зі змінами). Нею затверджено Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.



Порядком визначається механізм визнання товарів гуманітарною допомогою, пропуску через митний кордон України та митного оформлення, отримання, надання, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, що ввозиться на митну територію України на період воєнного стану.



Вимоги цього порядку поширюватимуться на отримувачів гуманітарної допомоги у тому числі на тих, які станом на 1 грудня 2023 року були зареєстровані в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги і отримуватимуть гуманітарну допомогу з 1 грудня 2023 року.



Оскільки одним із суб’єктів, уповноважених на подання звернень до Волинської ОВА про прийняття рішень про виїзд за межі України водіїв для перевезення гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України є отримувачі гуманітарної допомоги, то з 1 грудня такі суб’єкти звернень (отримувачі гуманітарної допомоги) на момент подання звернення повинні набути статусу отримувача гуманітарної допомоги.



Особа набуває статусу отримувача з моменту реєстрації в Єдиному реєстрі, яка здійснюється шляхом присвоєння номера отримувача гуманітарної допомоги в порядку, визначеному



«Враховуючи зазначене, обгрунтовані звернення про виїзд за межі України водіїв до Волинської обласної військової адміністрації такими суб’єктами як отримувачі гуманітарної допомоги повинні подаватися із обов’язковим зазначенням номеру отримувача гуманітарної допомоги, присвоєного в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Не підтвердження статусу отримувача гуманітарної допомоги буде підставою для відмови у задоволенні такого звернення», - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, депутати Волиньради пропонують скасувати постанову Кабміну про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській ОВА нагадали отримувачам гуманітарної допомоги – суб’єктам звернень про виїзд за межі України водіїв, що з 1 грудня набирає чинностіПро це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської ОВА у фейсбуці.Волинська обласна військова адміністрація інформує, що 1 грудня 2023 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» (зі змінами). Нею затверджено Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.Порядком визначається механізм визнання товарів гуманітарною допомогою, пропуску через митний кордон України та митного оформлення, отримання, надання, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, що ввозиться на митну територію України на період воєнного стану.Вимоги цього порядку поширюватимуться на отримувачів гуманітарної допомоги у тому числі на тих, які станом на 1 грудня 2023 року були зареєстровані в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги і отримуватимуть гуманітарну допомогу з 1 грудня 2023 року.Оскільки одним із суб’єктів, уповноважених на подання звернень до Волинської ОВА про прийняття рішень про виїзд за межі України водіїв для перевезення гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України є отримувачі гуманітарної допомоги, то з 1 грудня такі суб’єкти звернень (отримувачі гуманітарної допомоги) на момент подання звернення повинні набути статусу отримувача гуманітарної допомоги.Особа набуває статусу отримувача з моменту реєстрації в Єдиному реєстрі, яка здійснюється шляхом присвоєння номера отримувача гуманітарної допомоги в порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Враховуючи зазначене, обгрунтовані звернення про виїзд за межі України водіїв до Волинської обласної військової адміністрації такими суб’єктами як отримувачі гуманітарної допомоги повинні подаватися із обов’язковим зазначенням номеру отримувача гуманітарної допомоги, присвоєного в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Не підтвердження статусу отримувача гуманітарної допомоги буде підставою для відмови у задоволенні такого звернення», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, депутати ВолиньрадиКабміну про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію